Morto Luciano De Crescenzo | scrittore e attore | Napoli è in lutto

lanostratv

(Di giovedì 18 luglio 2019)De: mondo della cultura inMondo della cultura nuovamente in. Cos’è successo? E’De. L’uomo aveva 90 anni e ne avrebbe compiuto 91 fra un mese esatto. Ad annunciarlo è stata direttamente la casa editrice delloin uno stringato comunicato stampa. In base a quanto riportato da Quotidiano.net,Deera ricoverato in Ospedale a Roma, dove abitava ormai da molti anni. Pare fosse ricoverato per via di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Ovviamente questa notizia ha colpito tutti i suoi numerosi fan, i quali si sono immediatamente riversati sui social per esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia. E’De: addio allonapoletano. La sua biografia Come detto pocanzi, purtroppo il popolarepartenopeoDeè ...

fanpage : È morto Luciano De Crescenzo, raccontò Napoli con filosofia e ironia - Corriere : È morto Luciano De Crescenzo - Agenzia_Ansa : E' morto lo scrittore e regista Luciano De Crescenzo #ANSA -