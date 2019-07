Lazio | contatti con l' Inter | nel mirino ci sarebbe Gagliardini

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019)potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane. I due club si stanno adoperando sul mercato anche per cercare di sfoltire le rispettive rose e i loroessi potrebbero intrecciarsi, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri, infatti, stanno cercando di cedere i giocatori che non rientrano nei piani del nuovo allenatore, Antonio Conte. In particolar modo a centrocampo il tecnico sta attuando una vera e propria rivoluzione che ha visto già arrivare Stefano Sensi e Nicolò Barella. Ora si pensa alle uscite con Joao Mario sicuro partente, ma non solo visto che potrebbe lasciare Milano anche RobertosuRobertopotrebbe lasciare l'in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista è stato acquistato dall'Atalanta a gennaio 2017 per venticinque milioni di euro, bonus compresi, ma dopo un ottimo inizio ...

