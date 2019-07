De Luca | Terra dei Fuochi ora è a Roma | Capitale ridotta a discarica

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Napoli – “Ladeioggi non e’ in Campania ma altrove, oltrecompresa”. Questo l’attacco del governatore Vincenzo Dedurante l’assemblea Campania per l’Ambiente promossa dalla Regione all’hotel Royal Continental di Napoli. “Asono vaccinati, quelli della decrescita felice e dei rifiuti zero – aggiunge Deriferendosi alla sindaca Virginia Raggi e al M5S – hanno reso lad’Italia unaa cielo aperto, una citta’ devastata da incapacita’ e ideologismi. C’e’ da vergognarsi”. L'articolo Dedeiora è aproviene daDailyNews.

astro_luca : Mi va anche negli occhi, e quindi è normale che mi esca qualche lacrima, no? Se incontrassi oggi il tuo Montalbano,… - dantonio_luca : RT @alexpinnisi: Mi ricorderò sempre di chi mi era vicino quando ero a terra ma soprattutto ricorderò per sempre bene anche chi non ha moss… - AlbertFiorino : RT @AlbertFiorino: Preghiera per ogni giorno, per tutti noi. Il ‘grande disegno’ per l’organizzazione della pace; gli strumenti siamo noi;… -