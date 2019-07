Crisi di governo | settantadue ore per decidere

Governo : Giachetti - ‘in Paese normale Crisi già aperta’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Salvini dice che ‘è venuta meno la fiducia anche personale’ tra i leader di Governo. In un Paese normale questa sarebbe l’apertura formale della crisi. Qui invece cazzeggiano su tutto, anche su questo. #ilGovernodelcazzeggiamento”. Lo scrive Roberto Giachetti del Pd. L'articolo Governo: Giachetti, ‘in Paese normale crisi già aperta’ sembra essere il primo su ...

Venti di Crisi tra Salvini e Di Maio. La situazione del governo è grave ma non è seria : Da Helsinki, dove si trova al forum dei ministri degli interni, Matteo Salvini avvisa che non parteciperà “al Consiglio dei ministri di domani” e neppure “al vertice sulle Autonomie”, un po' perché, a suo avviso, “non c'è nulla di eclatante”, ma soprattutto perché la “fiducia è rotta”. Eppure, aggiu

Salvini-Di Maio - ora la Crisi è “personale” : cosa succede adesso nel governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Matteo Salvini apre la Crisi di governo? "Persa la fiducia personale - non vado al CdM" : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Governo : Marcucci - ‘aprano Crisi se fanno sul serio - Pd mai con M5S’ (2) : (AdnKronos) – Presidente Marcucci, continuano voci su una possibile maggioranza alternativa M5S-Pd. Oggi D’Alema dice che dovreste cogliere il segnale di autonomia dei 5 Stelle sulla spaccatura nel voto Ue… “Se lo dice D’Alema allora andiamo bene. Ai 5 stelle succede spesso così. nessuno aveva capito che Di Maio sotto sotto apprezzava Angela Merkel! La strategia del M5S è orientata al principio di fare il ...

Governo : Marcucci - ‘aprano Crisi se fanno sul serio - Pd mai con M5S’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – La premessa per il presidente del senatori Pd, Andrea Marcucci, è chiedersi “se fanno sul serio”. Perchè anche in una delle giornate più tese nei rapporti tra Lega e M5S dall’inizio della legislatura, il dubbio che le cose non stiano davvero precipitando c’è. “Se questa volta fanno sul serio, abbiano la dignità di aprire la crisi in Parlamento”, dice ...

Governo - prove di Crisi | Salvini : "Domani non vado al Cdm e non tratto con l'Europa" | Di Maio : "Colpiti alle spalle" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Governo : Morani - ‘Crisi? Lega-M5S avanti come falange su dl sicurezza’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Mentre litigano sui social e sui giornali, Lega e M5s vanno avanti come una falange alla Camera sul decreto sicurezza bis. Vanno d’amore e d’accordo e cercano solo diversivi mediatici su Savoini e i rapporti con i russi”. Lo scrive Alessia Morani del Pd su twitter. L'articolo Governo: Morani, ‘crisi? Lega-M5S avanti come falange su dl sicurezza’ sembra essere il primo ...

Governo : Boldrini - ‘Crisi? non mi pare - M5S totalmente succubi Lega’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Aria di crisi? Vedendo i lavori sul dl sicurezza non mi pare proprio… I 5 Stelle sono totalmente annientati. Stanno muti terrorizzati di disturbare i membri del Governo della Lega”. Lo dice Laura Boldrini parlando con i cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Boldrini, ‘crisi? non mi pare, M5S totalmente succubi Lega’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Luigi Di Maio : no a Crisi governo - giù le tasse : Se sospettassi della Lega sulla Russia il governo cadrebbe, ma è giusto che Salvini vada in Parlamento'. "Io sono sicuro sull'esecutivo,è ingiusto che si minacci ogni giorno crisi di governo".Così il vicepremier Di Maio,ma aggiunge: "Se avessi il minimo sospetto di soldi russi alla Lega,non governerei con loro". Esclude però un cambio di maggioranza e un'alleanza con il Pd. Annuncia che vorrebbe eliminare il bollo auto,"una tassa odiosa",e ...

Senaldi sulla Crisi di governo : Salvini stacca la spina? / Video : "Mi auguro non ci sia un governo M5s e Pd. Se Matteo Salvini non ha rotto il governo è perché non c'è stato ancora un buon motivo. Forse il tradimento sulla votazione della Von Der Leyen potrebbe essere un motivo valido". Lo dice il direttore di Libero Pietro Senaldi durante Agorà su Raitre commenta

Salvini minaccia la Crisi di governo - poi si sblocca su dl Sicurezza bis : Matteo Salvini arriva a minacciare la crisi di governo. E ieri, dopo una nuova mattinata di tensione alle stelle, si sblocca l'impasse sul decreto Sicurezza bis. Il "problema politico serio" viene risolto, proprio mentre Lega e 5 stelle continuano a darsele di santa ragione, con accuse reciproche che coinvolgono, come gia' successo ieri, anche il presidente della Camera Roberto Fico. Proprio la terza carica dello Stato contribuisce a sciogliere ...