CorSport | Jorge Mendes torna in Spagna per sbloccare la trattativa per James

(Di giovedì 18 luglio 2019), “l’uomo che tutti vogliono e che nessuno, per il momento, impacchetta e porta a casa”. È il modo in cui il Corriere dello Sport descrive il nodoRodriguez. Il Napoli non ha alcuna intenzione di investire per il colombiano i 42 milioni di euro che chiede Florentino Perez e aspetta che il Real accetti di concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto. La fase attendista del club partenopeo ha stuzzicato l’Atletico. Come Ancelotti, anche Simeone vorrebbe, anche se Cerezo, presidente dei Colchoneros, ha escluso che ci sia unain corso. Intanto,to inper provare ala situazione. Le vacanze distanno per finire e il nodo va sciolto in fretta. L'articoloinperlaperilNapolista.

