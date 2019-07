Conte in pressing sull' Inter per Lukaku e Dzeko mentre Ausilio incontra l' agente di Rebic

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Antoniosta diventando inquietol'continua a lavorare su offerte per Romelue Edin. Ieri l'è volata a Singapore per il tour pre-campionato in Asia e al momentoha solo George Puscas, Samuele Longo e tre Primavera in attacco. Il probabile arrivo diè stato uno dei motivi per cuiha accettato di unirsi ai nerazzurri, ma il Manchester United vuole ancora oltre 80 milioni di euro per vendere l'attaccante. Diverse fonti in Spagna ieri hanno assicurato che l'aveva già raggiunto un accordo, ma fino a quando Suning non avrà dato l'OK a qualsiasi mossa - e questo può sempre richiedere del tempo - è meglio non lasciarsi trasportare. Se l'può concordare un accordo per portarea San Siro, metterà in attesa i colloqui perfino alla fine della finestra di mercato. La Roma ...

HuffPostItalia : Salvini accerchiato. Pressing da Conte, M5S e Fico per portarlo in Parlamento - vitti2173 : RT @LilianaArmato: #SalviniHaPauraDelParlamento #diciotto07FR Ma non si vergogna? Salvini accerchiato. Pressing da Conte, M5S, Fico e Pd… - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: Salvini accerchiato. Pressing da Conte, M5S e Fico per portarlo in Parlamento -