Capello | «Mi piace il Napoli | ha buone idee e non butta via i soldi»

(Di giovedì 18 luglio 2019) Fabiotesse l’elogio della parsimonia del presidente De Laurentiis con buona pace di tutti i papponisti in circolazione. L’ex allenatore in due parole sintetizza non solo la buona amministrazione del, ma soprattutto l’occhio nel fare investimenti. «Il. Ancelotti sa come far crescere un gruppo e la sua personalità si vede. Il club ha, cerca rinforzi mirati come Di Lorenzo e Manolas, nonvia i». Questo il commento sul mercato fin qui condotto da De Laurentiis, con Manolas e Di Lorenzo che meritano la palma di acquisti sensati ed economicamente interessanti.infatti ha volontariamente inserito gli azzurri tra le squadre interessanti per il prossimo campionato paragonandola a Juve e Inter. Don Fabio non è convinto di James Rodriguez: «Ha grandissime qualità, però va a momenti. Talvolta gli manca un po’ l’animus ...

