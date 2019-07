Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa | mai visto un Android One così | con rapporto

Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa : mai visto un Android One così - con specifiche top e prezzo incredibile : Pochi istanti fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Europa il suo nuovo e attesissimo Mi A3 che, dopo essere stato al centro di numerose indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, si propone ora come il portabandiera della terza generazione di smartphone Android One del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa: mai visto un Android One così, con specifiche top e prezzo incredibile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 certificato dalla Wi-Fi Alliance a pochi giorni dal lancio ufficiale : Xiaomi Mi A3 ha ottenuto la sua certificazione dalla Wi-Fi Alliance quando ormai mancano pochi giorni al suo lancio ufficiale in Italia. L'articolo Xiaomi Mi A3 certificato dalla Wi-Fi Alliance a pochi giorni dal lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il primo Xiaomi CC è realtà : eccolo in un primo hands-on ufficiale : Il primo smartphone della nuova serie Xiaomi CC dovrebbe arrivare a luglio ed è stato appena mostrato dal produttore in un video hands-on ufficiale. L'articolo Il primo Xiaomi CC è realtà: eccolo in un primo hands-on ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi 9T messo a nudo in un video ufficiale : ecco come funziona la pop-up camera : "Hai idea di come funzioni realmente la pop-up camera di Xiaomi Mi 9T?", chiede il tweet dell'account ufficiale con cui è stato pubblicato il video L'articolo Xiaomi 9T messo a nudo in un video ufficiale: ecco come funziona la pop-up camera proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale - intanto l’app regala 5 euro di sconto : Xiaomi Mi 9T è in arrivo sullo store ufficiale insieme ai nuovi prodotti presentati, intanto la relativa app permette di ottenere 5 euro di sconto. L'articolo Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale, intanto l’app regala 5 euro di sconto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T è ufficiale : l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro : Xiaomi Mi 9T arriva ufficialmente in Italia con scheda tecnica senza lacune e fotocamera anteriore a scomparsa a partire da 329 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9T è ufficiale: l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro proviene da TuttoAndroid.

Il prezzo è il pezzo forte della Xiaomi Mi Band 4 - ora ufficiale : Non può più nascondersi la Xiaomi Mi Band 4, presentata quest'oggi in Cina (la presentazione italiana è attesa per domani 12 giugno). Rispetto alla Mi Band 3, il nuovo modello non prende troppo le distanza da un punto di vista squisitamente estetico: presenti il corpo vero e proprio costituito dai vari componenti ed un bracciale in gomma siliconata, molto morbido. Lungo il versante inferiore sono stati collocati il cardiofrequenzimetro e ...

Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale - con prezzi super e display AMOLED a colori : Xiaomi Mi Band 4 è stata svelata oggi in Cina attraverso un evento stampa organizzato da Xiaomi e si presenta esattamente come anticipata dalle indiscrezioni delle ultime settimane. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale, con prezzi super e display AMOLED a colori proviene da TuttoAndroid.

Foto ufficiale Xiaomi Mi Band 4 - features che staccano la Mi Band 3 : Torniamo a parlarvi della Xiaomi Mi Band 4, smartBand che verrà presentata l'11 giugno, e che dovrebbe arrivare quasi subito in Europa, facendo il proprio debutto commerciale nel Vecchio Continente a partire dal 18 del mese. Il portale 'indiashopps.com' ne ha fornito la prima immagine ufficiale, che conferma gran parte delle caratteristiche di cui vi avevamo già parlato in questi giorni. L'accessorio monterà un display OLED a colori, in grado ...

Ecco la data ufficiale della Xiaomi Mi Band 4 : presentazione fissata : Eravamo tutti curiosi di sapere quando la Xiaomi Mi Band 4 sarebbe stata presentata: finalmente abbiamo una data da fornirvi, quella del prossimo 11 giugno, come annunciato da un post pubblicato su Weibo dall'account ufficiale del produttore cinese. L'immagine teaser che accompagna la comunicazione mostra in bella vista la sagoma della nuova smartBand, che vediamo caratterizzata da un display a colori (in fondo sono settimane che ne parliamo, ...

Xiaomi Mi Band 4 è dietro l’angolo : ecco la data di lancio ufficiale : Xiaomi Mi Band 4 ha una data di lancio ufficiale, ed è più vicina di quanto pensavamo finora. Sono confermati inoltre il display a colori e una maggiore autonomia rispetto a Mi Band 3. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è dietro l’angolo: ecco la data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 si veste da X-Men e va in offerta sullo store ufficiale di Xiaomi : Redmi Note 7 regala una cover a tema X-Men: Dark Phoenix ed è acquistabile in offerta con codice sconto sullo store ufficiale di Xiaomi. L'articolo Redmi Note 7 si veste da X-Men e va in offerta sullo store ufficiale di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.