VON DER LEYEN PRESIDENTE L' esclusione dei Verdi consegna l' Europa all' austerità

«Asse Renzi-Macron-Di Maio per eleggere VON DER Leyen» - ira leghista sui cinquestelle : il governo rischia : «Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifato, preso in giro chiedendoci il sostegno di nascosto e per di più i nostri voti non sarebbero determinanti. A questo punto...

VON DER Leyen eletta per un soffio alla Commissione Ue : “L’Europa pronta a combattere per il futuro” : La ministra tedesca Ursula von der Leyen, designata dai Ventotto a succedere a Jean-Claude Juncker, e' stata eletta dal Parlamento europeo presidente della Commissione europea ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374 voti. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. L'annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il numero di votanti e' stato di 733 con ...

Governo spaccato anche su voto VON DER Leyen. Lega accusa “Inciucio M5s-Pd” : Lega contraria, M5s a favore. L'elezione dell'ex ministra tedesca ha certamente alimentato la clamorosa spaccatura del Governo e della maggioranza nel giorno in cui l'Europarlamento incorona la prima donna presidente della Commissione. Lo scenario è sempre più chiaro. Da un lato il M5S, grande sconfitto delle Europee, determinante per l'elezione di Ursula von der Leyen. La Lega trionfatrice del 26 maggio ferma sul no e condannata ad una partita ...

Ursula VON DER Leyen è la presidente della Commissione UE : AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Con 383 voti a favore e 327 contrari, la ministra tedesca Ursula von der Leyen è stata eletta dal Parlamento Europeo come nuova presidente della Commissione Europea. Una vittoria arrivata per una manciata di voti, considerando che la maggioranza necessaria prevista era di 374 e Von der Leyen l'ha spuntata per appena 9 voti.Nuovo presidente Commissione Ue, oggi voto sulla tedesca Von der Leyen: Lega ...

Germania - Kramp-Karrenbauer nuova ministra della Difesa : prende il posto di Ursula VON DER Leyen : Ha sostituito Angela Merkel al vertice della Cdu lo scorso dicembre e nei giorni scorsi, quando Ursula von der Leyen era stata indicata come presidente della Commissione europea, aveva fatto sapere di non essere interessata ad avere un ruolo di governo, preferendo, invece, dedicarsi soltanto alla guida del partito. E invece Annegret Kramp-Karrenbauer – soprannominata ‘Akk’ – è stato nominata nuova ministra della Difesa in ...

Parlamento Ue - Ursula VON DER Leyen eletta presidente della Commissione | Lega contraria - decisivi i voti di M5s : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

VON DER Leyen - le tappe verso la nuova Commissione : totonomi e possibili riconferme : La presidente della Commissione europea è stata eletta, ma per arrivare al completo rinnovo delle principali cariche nelle istituzioni europee sono tanti gli step da affrontare. In più l’insediamento della nuova Commissione potrebbe slittare anche all’inizio del 2020 nel caso in cui il Parlamento bocciasse uno o più candidati. Entro le prossime settimane i governi dei Paesi che ancora mancano all’appello dovranno presentare i loro candidati per ...

VON DER Leyen presidente per un soffio : niente sovranisti in squadra : Alla fine Ursula von der Leyen diventa presidente della Commissione europea per un pugno di voti. Solo 9 in più rispetto alla maggioranza di 374 nell’aula del Parlamento di Strasburgo. Determinanti quindi i 14 voti degli eletti del Movimento cinquestelle, inizialmente non scontati nel computo dei sì. Ma la maggioranza della presidente tedesca è comunque europeista, sebbene con tante defezioni tra i socialisti. Ma i ...

VON DER Leyen eletta presidente Commissione Ue : Strasburgo, 16 lug. (Adnkronos) – è stata eletta presidente della Commissione Europea con soli nove voti in più della maggioranza necessaria. Von der Leyen, ha informato il presidente del Parlamento europeo , è stata eletta a Strasburgo con 383 voti a favore, su una maggioranza necessaria di 374 voti, con 327 voti contrari, 22 astensioni e una scheda nulla. I votanti sono stati 733.Se i 14 parlamentari del Movimento Cinque Stelle hanno ...

Ursula VON DER Leyen eletta grazie ai 14 voti del M5s. Drastica rottura con la Lega - il vertice segreto a Roma : I 14 voti del Movimento 5 Stelle decisivi per l'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Dopo la nomina (a sorpresa e "irrituale") di Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza dell'Europarlamento (mai era accaduto che venisse scelto un esponente del "misto", visto che

"Con Ursula VON DER Leyen vince l'europeismo" : “Oggi abbiamo capito questo: chi è fuori dal gioco europeista, gioca in serie B. Per giocare in serie A, invece, devi stare nello schema europeista”. Nel suo studio al 15esimo piano del Parlamento europeo con vista mozzafiato su Strasburgo, David Sassoli è soddisfatto della giornata di oggi, cruciale per l’inizio della nuova legislatura. Il Parlamento ha votato Ursula von der Leyen presidente della Commissione ...

