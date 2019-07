Se sei femminista puoi andare a vedere uno spettacolo di Louis CK?

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Se ti dichiarinonunodiCK. L’ho scoperto ieri, dopo aver postato sulla mia pagina Facebook un commento della serata-evento milanese che ha visto il comico esibirsi al Teatro Nuovo. Attenzione, ho scritto “dichiari” non a caso ma perché sembrerebbe che, a chi critica, non interessi sapere cos’hai fatto, detto, scritto per dimostrarti, basta il fatto che tu abbia aperto il portafogli per assistere allo show. In seguito ho scoperto che sarei stata perdonata se fossi andata a teatro per “tenermi un lavoro” cioè per dovere professionale, quindi devo precisare che la proposta per questo pezzo è arrivata dopo. Sono andata aCK perché mi andava di vederlo. Quando lo stand-up comedian sia diventato lo spartiacque del femminismo (se lo vedi non sei) non ci è dato saperlo con esattezza, forse nel momento ...

