Passo falso o destino segnato? Roberto Fico d’accordo con il PD di Zingaretti

Judo - Grand Prix Budapest 2019 : primo vero Passo falso stagionale di un’Italia priva di alcune stelle : Il Grand Prix di Budapest 2019 è andato in archivio ieri ed il bilancio complessivo non può che essere negativo per l’Italia, incapace di ottenere piazzamenti sul podio nonostante una nutrita spedizione formata da 14 atleti priva però di alcune pedine fondamentali del calibro di Fabio Basile, Manuel Lombardo, Odette Giuffrida e Maria Centracchio a causa di vari problemi fisici. Sono 27 le Nazioni entrate nel medagliere della manifestazione ...

F1 - GP Austria 2019 : Mercedes - la grande sconfitta di giornata. Un Passo falso che fa riflettere e alimenta le speranze Ferrari : Per la legge dei grandi numeri doveva accadere. Dopo otto vittorie consecutive in altrettante gare, la Mercedes interrompe il proprio filotto di successi in Austria, sul circuito di Spielberg. Il nono round del Mondiale 2019 di F1 è stato quello della controprestazione per le Frecce d’Argento, mai in grado di lottare per il risultato pieno e costrette a salvare il salvabile con il finlandese Valtteri Bottas (terzo), mentre il leader del ...

Softball - Serie A1 2019 : due su due per Bussolengo nella quinta di ritorno - vince anche Bollate - Passo falso per Forlì : quinta giornata del girone di ritorno per la Serie A1 di Softball 2019, turno in back to back con il quarto, disputato ieri, in cui si sono svolte delle doppie sfide molto interessanti e piene di spettacolo, a cominciare da quelle della capolista Specchiasol Bussolengo, capace di piegare 7-0 e 4-1 le Rhaevendors Caronno, conservando dunque la vetta della graduatoria. Non tiene il passo la Poderi Dal Nespoli Forlì, vittoriosa 5-4 nel primo match, ...