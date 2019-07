Meteo | arriva la svolta estiva | sta per cambiare tutto

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte maltempo di stasera : arrivano nuovi violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

Meteo - cambia tutto : da domani stop al caldo - arrivano temporali e nubifragi : Meteo, cambia tutto. Gran parte dell'Italia si prepara a vivere una settimana rivoluzionaria, all'insegna di un radicale cambiamento del tempo con l'arrivo di temporali, grandine,...

Stop al caldo - arrivano grandinate violente! La follia estiva del Meteo : Buone notizie sul fronte meteo. Sta arrivando, infatti, una tregua dal caldo. Le previsioni della settimana parlano infatti di un’aria sempre più fresca, proveniente dai quadranti settentrionali e relativa ad una depressione sul Baltico. Così facendo comincia ad intrufolarsi nel campo di alta pressione un importante calo di temperature sull’Italia del Nord. Dove i primi segni di questa perturbazione si sono già fatti vedere: temporali, a tratti ...

Meteo - arriva il maltempo! nubifragi fino a giovedì : Finisce la calura e arriva il maltempo: settimana di cambiamenti climatici in tutta Italia. Allerta Meteo in mattinata al centro nord, previsti violenti rovesci in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna. Valutata l'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulle coste toscane e abruzzesi. Il tempo instabile continuerà anche nei giorni seguenti, con nubifragi e raffiche di vento fino a 50 km/h mercoledì. Da ...

Meteo - arriva la svolta di luglio : Caldo intenso ed opprimente per tutto il weekend in Italia, ma dalla prossima settimana sono attese temperature meno elevate...

Meteo Luglio - il peggio deve ancora arrivare : l’Italia assediata da correnti dall’Africa e dalle Azzorre : Se il mese di giugno appena terminato ha già messo a segno il record del più caldo mai registrato, il peggio deve ancora venire: il mese più torrido sarà Luglio, quando tutta l’Italia sarà percorsa da correnti calde provenienti dall’Africa (anticiclone sub-tropicale) e da quelle provenienti dalle Azzorre (anticiclone azzorriano) con temperature in aumento che supereranno i +36°C in diverse località, toccando i +42°C in Puglia e in ...

Meteo - arriva il "ribaltone" di luglio : La prossima settimana le belle giornate saranno insidiate da qualche temporale specie al centro-nord. Temperature in calo...

Meteo Sardegna : super caldo nel weekend con picchi di +41°C ma da martedì arriva la pioggia : Ancora afa, caldo e rischio incendi in Sardegna, ma da martedi’ 9 luglio arriva la pioggia. Come anticipato dagli esperti, sara’ un fine settimana bollente, con punte di 42 gradi. “Gia’ da venerdi’ 5 le temperature inizieranno a salire – confermano i metereologi dell’Aeronautica militare di Decimomannu – saranno interessate le zone meridionali e in particolare il basso Campidano fino a Siliqua, ...

Meteo : la prossima settimana arriva il fresco atlantico. Maltempo e crollo termico. : Il lungo periodo anticiclonico e molto caldo che ci accompagna da tempo, seppur intervallato da qualche temporale (anche violento) per lo più al Nord, potrebbe interrompersi bruscamente la prossima...

SPILLO/ Italia a 40°C - così è arrivata la dittatura del Meteo : Fa un caldo bestiale? È colpa nostra: di chi legge, del suo vicino, di tutti. È il politically correct applicato al meteo, chi ha obiezioni è un reprobo

Meteo - quando arriva il caldo torrido : temperature fino a 42° : Dopo i temporali e le grandinate delle scorse ore al Nord Italia, è in arrivo l'Anticiclone africano: ecco le previsioni...

Dopo il maltempo - arriva il caldo torrido : fino a 40 gradi al Centro-Nord Meteo : Dopo un sabato di maltempo, è in arrivo una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa per un’ultima settimana di giugno «rovente»

Meteo - arriva il caldo record : 40 gradi nelle città. «Ondata tra le più intense in 10 anni» : Meteo, le previsioni. Una poderosa ondata di caldo è in arrivo sull'Italia e dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37-40 gradi in città...

Previsioni Meteo Piemonte : arriva ondata di caldo - temperature oltre i +35°C e tanta afa : Il Piemonte si prepara all’arrivo del caldo intenso: sebbene oggi la giornata sia tipicamente estiva con temperature nella norma, da domani la colonnina di mercurio salirà e l’afa arriverà da metà settimana. Secondo Arpa Piemonte, “l’ondata di calore determinerà a partire da martedì temperature oltre i +35°C sulle pianure, con temperature percepite anche superiori a causa delle condizioni di afa, e la sua persistenza fino ...