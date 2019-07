La tua app preferita potrebbe non essere ciò che sembra

Ed Sheeran : nel centro di Mosca è apparsa una sua statua gigantesca : OMG The post Ed Sheeran: nel centro di Mosca è apparsa una sua statua gigantesca appeared first on News Mtv Italia.

Alcuni chiarimenti su Tutuapp in Italia - lo store alternativo per iOS e Android : Si parla tanto in questo periodo di TuTuApp in Italia, un trend che va analizzato con grande attenzione in un particolare momento storico per gli utenti Android ed iOS. Si tratta di una sorta di alternativa a Cydia, in fase di involuzione soprattutto pensando alla questione jailbreak, come avrete percepito attraverso uno dei nostri ultimi recap di fine 2018. Cerchiamo dunque di capire come stiano le cose per gli utenti, con relativi ...

Il pappagallo cacatua ballerino fa impazzire il web : E' un ballerino straordinario che fa impazzire il web. Snowball, ossia palla di neve, è un pappagallo cacatua con una incredibile capacità di eseguire passi di danza a tempo di musica. Dopo aver stupito con una singolare interpretazione delle canzoni dei Backstreet Boys, ora arriva con "Birds just wanna have fun", rivisitazione del grande classico di Cyndi Lauper "Girls just wanna have fun". Oltre a essere molto divertente, il pennuto di ...

Roma - è riapparso Nzonzi : visite mediche a Villa Stuart : Nzonzi si è presentato stamattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di inizio stagione: aveva disertato l’appuntamento del 25 giugno.“powered by Goal”Dopo aver ufficializzato in giornata la cessione di El Shaarawy, la Roma nella giornata odierna accoglie un altro elemento della rosa che potrebbe partire (perchè non rientrante nei piani del nuovo allenatore Fonseca), ossia il francese Steven Nzonzi.Dopo non essersi ...

Di nuovo attuale oggi 5 luglio la storia di WhatsApp Gold e video Martinelli : bufala con minaccia virus : Sta circolando nuovamente, in queste ore, la catena che ci parla di WhatsApp Gold e del presunto video Martinelli portatore di virus per il nostro smartphone. Dopo aver analizzato un'altra bufala sull'app nella giornata di ieri riguardante il ritorno dell'app a pagamento a causa del passaggio a Facebook, oggi 5 luglio tocca prendere ancora una volta in esame un messaggio virale che alimenta disinformazione ed inutili allarmismi. Soprattutto tra ...

Pamela Prati e il tatuaggio per Mark Caltagirone (che sparisce e riappare) : È il settimanale Novella 2000 a pubblicare gli scatti di Pamela Prati in bikini, da cui fa capolino il tatuaggio che la showgirl sarda ha fatto incidere sul costato per il suo Mark Caltagirone. Il soggetto scelto per il tatuaggio è un verso tratto dal Cantico dei Cantici, libro dell'Antico Testamento. "Mettimi come sigillo sul tuo cuore", una promessa d'amore nei confronti del fantomatico imprenditore romano col quale si sarebbe dovuta unire ...

Sea Watch - Carola Rackete fregata. Clamoroso ribaltone : situazione "sbloccata"? No : "trappolone" di Salvini : Nel primo pomeriggio di giovedì gli agenti della Guardia di Finanza salgono sulla Sea Watch 3 e con fermezza ordinano alla capitana tedesca Carola Rackete di spegnere i motori: "I nostri superiori chiedono di pazientare - spiega un militare - perché la situazione si sta sbloccando". La nave battente

Genova - le proteste dei portuali sulle armi dirette in Yemen hanno fatto centro. Giù il cappello! : Nei giorni scorsi, nel più totale silenzio dei mezzi di comunicazione mainstream, una compagnia di trasporto che opera nel porto di Genova ha cercato per due volte di imbarcare generatori elettrici per uso militare, da inviare in Arabia Saudita. Con ogni evidenza queste apparecchiature militari sono legate alla guerra che l’Arabia sta facendo alle popolazioni dello Yemen e che sta producendo decine di migliaia di morti e milioni di profughi. Per ...

Come creare un’app in grado di far crescere la tua azienda : Oggi, con l’evoluzione dei sistemi di comunicazione risulta sempre più importante per le aziende mantenersi al passo coi tempi, soprattutto se si ha l’obbiettivo di far crescere la propria realtà. Una delle soluzioni più efficaci per incrementare la clientela e quindi il fatturato è proporre i propri prodotti attraverso il web, utilizzando, non solo i social ma delle pratiche applicazioni da scaricare. Gli utenti attraverso ...

«WID : Work in Digital» - l'app che vuole insegnarti a migliorare la tua web reputation : Si fa in fretta a pensare che la comunicazione sui social media sia una faccenda per influencer – con tutti i pregiudizi che tale termine portano con sé. Nell’epoca digitale in cui viviamo, i social netWork sono una delle modalità elettive della comunicazione, sia di quella personale sia di quella aziendale e saperli utilizzare in maniera corretta ed efficace non è così scontato. Anzi, per qualcuno lo è, ma si tratta di chi è riuscito a ...

Riavvii improvvisi - aggiornamenti app e batteria nuova per Huawei P9 Lite : situazione a giugno 2019 : Ci sono alcuni punti molto interessanti da toccare in questo periodo per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P9 Lite. Al contrario di quanto si possa immaginare, infatti, non sono pochi gli utenti ancora oggi legati ad uno smartphone lanciato sul mercato tre anni fa e in grado di conquistare una quota di mercato assai significativa. In particolare, oggi 12 giugno invito tutti i nostri lettori a concentrarsi soprattutto su tre ...

Belen e Stefano De Martino alla conduzione della Notte della Taranta. Gli intellettuali protestano : "Appello alla dignità" : L’hanno chiamato “Appello alla dignità”. È il documento ideato e sottoscritto nel Salento da un gruppo di intellettuali, docenti universitari e artisti, contrari alla decisione, non ancora ufficializzata da parte di RaiDue, di affidare la conduzione del backstage del Concertone della Notte della Taranta, alla coppia d’oro del gossip, formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il documento è ...

Notte della Taranta - intellettuali furiosi per la conduzione di Belen e Stefano : «Vendono l’anima del Salento al trash e all’acchiappa chiappe» : Stefano e Belen L’arrivo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a La Notte della Taranta 2019 ha già innescato i primi malumori. Attraverso un documento – denominato Appello alla dignità – ideato e sottoscritto nel Salento, un gruppo di intellettuali, artisti e docenti universitari, capeggiati dal professore Andrea Carlino (storico dell’Università di Ginevra), ha infatti scelto di protestare per la decisione di affidare ...

Eliana Michelazzo - con la Perricciolo la situazione è degenerata : "Malata mentale - sei scappata in Francia" : "È scappata in Francia". Il caso Caltagirone è ormai degenerato: Eliana Michelazzo sui social insinua che Pamela Perricciolo, attesa a Zanzibar per l'apertura di un resort, sia invece letteralmente fuggita oltreconfine. GUARDA IL VIDEO - "Una imbarazzatissima Michelazzo". Altra Dago-bomba: chi spu