La legge contro la violenza sulle donne soprannominata “codice rosso” è stata approvata

Il "Codice rosso" contro la violenza sulle donne è legge : Con 197 sì, nessun no e 47 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Codice rosso, il disegno di legge in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo varato da Palazzo Madama è identico a quello approvato dalla Camera. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante le operazioni di voto in Aula, ha commentato così la misura: "Voglio che tutte le forze d'opposizione sappiano ...

Visite fiscali e legge 104 : scattano controlli per dipendenti comunali di Scicli : Visite fiscali e legge 104, due direttive del sindaco di Scicli Giannone hanno avviato un giro di vite sul personale del Comune

Emilia Romagna - il Pd rinvia di nuovo discussione sulla legge contro l’omofobia. Il M5s : “Fissare dibattito a fine luglio” : Più di cento persone all’anno, secondo i dati di Arcigay, subiscono abusi fisici e verbali a causa del loro orientamento sessuale. Eppure la discussione sulla legge contro l’omotransnegatività in Emilia Romagna continua ad essere rimandata. Il consiglio regionale ha rinviato per la seconda volta la discussione in aula del testo e questo significa che sarà molto difficile che la legge veda la luce visto che la legislatura terminerà a ...

Manovra - Salvini : “Lunedì incontro i sindacati”. Palazzo Chigi : “La legge di bilancio si fa nelle sedi istituzionali” : “La Manovra si fa nelle sedi istituzionali con il premier e tutti i ministri“. Il messaggio arriva direttamente da Palazzo Chigi ed è indirizzato a Matteo Salvini. Un tentativo di Conte di fermare il vicepremier che nei giorni scorsi ha dichiarato di volere invitare i sindacati al Viminale per discutere della Manovra. Ma il ministro dell’Interno non arretra: intervistato su Rete 4 ha ribadito: “Ma faccio il vicepremier! E ...

Entra in vigore la legge Concretezza. Bongiorno : "Con il controllo delle impronte digitali stop alle truffe"" : La legge “Concretezza” sulla pubblica amministrazione è Entrata in vigore e il regolamento per attuarla è già pronto. Una delle misure più importanti del provvedimento, fortemente voluto dal ministro Giulia Bongiorno, è il controllo della presenza dei dipendenti attraverso le impronte digitali.“Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove ...

Iliad appoggia la trasparenza e il controllo delle rimodulazioni del nuovo disegno di legge : Anche Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha partecipato nei giorni scorsi alle audizioni in Senato relative alla trasparenza delle tariffe. Ecco cosa ha detto L'articolo Iliad appoggia la trasparenza e il controllo delle rimodulazioni del nuovo disegno di legge proviene da TuttoAndroid.

Negli Stati Uniti c'è una legge contro i video farlocchi : Inizia dagli Stati Uniti la stretta contro i deepfake, le video-bufale che – grazie a intelligenza artificiale e ritocchi grafici – producono immagini false (ma spesso attendibili). In Virginia è appena entrata in vigore una legge che ne punisce l'uso, seppur in un ambito preciso: il revenge porn, cioè la pubblicazione di immagini di nudo per “vendetta”. Dal 2014, la Virginia punisce la diffusione di foto o video “con l'intento di costringere, ...

La Virginia ha approvato la prima legge americana contro i deepfake : Un fake porno con Gal Gadot, attrice di Wonder Woman Chi diffonde immagini e video falsi di persone senza veli o riprese in atti sessuali espliciti, dovrebbe essere punito come chi pubblica materiale non manipolato, della stessa natura, senza il consenso dell’interessato? Sì, secondo lo stato americano della Virginia. Il primo luglio è entrata in vigore un emendamento della legge dello stato federale statunitense sul revenge porn. ...

In Francia si discute una legge contro l’odio online. E in Italia? : Il lato oscuro dell’umanità. I social network hanno offerto nuove occasioni di socializzazione e di scambio, ma allo stesso tempo hanno anche sdoganato la violenza e l’odio online. Lo ha segnalato un gruppo di ministri in un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Le Monde. Una riflessione che spiega la decisione del Parlamento francese di discutere un disegno di legge contro l’incitamento all’odio online e le molestie: i ...

Brendon Urie non ci è andato leggero difendendo Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun : "Leggere la lettera di Taylor mi ha spezzato il cuore" The post Brendon Urie non ci è andato leggero difendendo Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la controversa legge sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito lunedì che la controversa riforma sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee e violava il principio di indipendenza del sistema giudiziario. La riforma, entrata in vigore nel luglio

legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camera ma è scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camare ma è scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Hong Kong - storiche proteste contro la legge sull’estradizione in Cina : 2 milioni in piazza [FOTO] : Quasi 2 milioni di persone a Hong Kong hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta per la seconda domenica di fila contro la legge sulle estradizioni in Cina, quasi il doppio di domenica scorsa: sono le stime fornite dagli organizzatori del Civil Human Rights Front. L’ex colonia britannica ha una popolazione di poco superiore a 7,4 milioni di persone. Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si e’ scusata per il controverso ...