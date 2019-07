Borsellino | l' audio | «Io | scortato la mattina ma libero di essere ucciso la sera»

Borsellino - l’audio choc : «Scortato la mattina - ma libero di essere ucciso la sera» : Dagli archivi (ora desecretati) della Commissione parlamentare antimafia emerge la voce di Paolo Borsellino. «In questi video vediamo un Paolo Borsellino arrabbiato, non ce la fa a portare avanti il lavoro, è troppo e il magistrato non riesce a gestire un numero di procedimenti troppo elevato. Quanto sarebbe necessario che la magistratura avesse la possibilità di curare la qualità, se vogliamo affrontare la mafia e la corruzione bisogna ...

Cosa dice Paolo Borsellino nell'audio desecretato dalla commissione Antimafia : C'è anche un audio di Paolo Borsellino tra i documenti desecretati dalla commissione Antimafia alla vigilia del 27esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Si tratta di una testimonianza importante perché evidenzia come nel 1984 quello delle scorta al magistrati fosse percepito più come un problema sociale che come un'emergenza nazionale e di quanto vaste fosseri le lacvune nel presidio del territorio. "Buona parte ...

Borsellino - gli audio segreti : “Calo di tensione nella lotta alla mafia. Mi sono dimezzato la scorta per avere le volanti” : Non si riusciva a capire come istituire un turno notturno di pattugliamento della polizia. Almeno fino a quando Paolo Borsellino non decise di dimezzare la sua personale scorta da procuratore di Marsala. A raccontarlo è lo stesso magistrato durante un’audizione davanti alla commissione Antimafia. La commissione di Palazzo San Macuto presieduta da Nicola Morra – con la consuenza del pm Roberto Tartaglia – ha infatti deciso ...

Paolo Borsellino - gli audio segreti : “Qui i magistrati arrivano di malavoglia. Hanno paura. Servono incentivi economici” : In Sicilia i magistrati non volevano venire. Perchè “o si spaventano o il lavoro era troppo pesante”. Lo raccontava Paolo Borsellino all’epoca procuratore di Marsala, alla commissione Antimafia il 4 dicembre del 1989. La commissione di Palazzo San Macuto presieduta da Nicola Morra – con la consuenza del pm Roberto Tartaglia – ha infatti deciso di desecretare tutti gli atti raccolti dalla sua istituzione nel 1962. A cominciare ...

Paolo Borsellino - gli audio segreti : “Trapani è santuario di mafia. Il fratello di Riina qui non è mai stato pedinato” : La provincia di Trapani è una zona di grandi latitanti. Il “santuario” di Cosa nostra. Un fatto che oggi è noto visto che l’ultima primula rossa della piovra si chiama Matteo Messina Denaro e viene da Castelvetrano. Ma già trent’anni fa era Paolo Borsellino a esprimersi in questi termini sulla provincia più occidentale della Sicilia davanti alla commissione antimafia. La commissione di Palazzo San Macuto presieduta da ...

Paolo Borsellino - gli audio inediti : "La scorta solo di mattina - poi la sera sono libero di essere ucciso" : "Dobbiamo avere garantita la presenza degli autisti giudiziari per tutto l'arco della giornata. Di pomeriggio c'è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado con la mia macchina personale ed esco alle 21 o alle 22 per tornare a casa". È la denuncia del giudice Paolo Borsellino,

L'audio inedito di Borsellino : “La sera - senza scorta - libero di essere ammazzato” : A pochi giorni dal ventisettesimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino nella strage di via d'Amelio, la commissione Antimafia ha deciso di riesaminare e pubblicare i documenti delle inchieste parlamentari dal 1963 al 2001. Si tratta di oltre 1.600 atti inediti che per la prima volta

L'audio di Borsellino : "La scorta solo al mattino così mi uccidono la sera" : Francesca Bernasconi Desecretati gli audio del 1984, quando il giudice spiegava alla Commissione antimafia le difficoltà del lavoro del pool di magistrati che lavoravano al maxi processo "Desidero affrontare la gravità dei problemi, soprattutto di natura pratica, che noi dobbiamo continuare ad affrontare ogni giorno". così Paolo Borsellino raccontava le difficoltà che ogni giorno doveva superare il pool antimafia, che nel 1984 stava ...

Borsellino : secondo audio - 'A Marsala mancava volante e dissi dimezzatemi scorta' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - A Marsala, quando il Procuratore era Paolo Borsellino, mancava una volante, così il magistrato poi ucciso da Cosa nostra fece la proposta di dimezzarsi la scorta. "E così facemmo la volante". A raccontarlo è lo stesso Borsellino durante l'audizione davanti alla Commiss

Borsellino : secondo audio - 'Buscetta incontrava boss in strada durante 'smonta'volanti' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Il boss poi pentito Tommaso Buscetta, mentre era latitante, incontrava i capimafia in via Ruggero Settimo a Palermo, strada centralissima del 'salotto' della città, in pieno giorno. A raccontarlo alla Commissione nazionale antimafia prima di essere ucciso era stato Pao