Traffico Roma del 16-07-2019 ore 17 | 30

(Di martedì 16 luglio 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, LO RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. ANCHE SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE IN USCITA DALLA CITTA’ DA LARGO PERASSI A VIA GREGORIO XI. STESSA SITUAZIONE SU VIA DI TOR BELLA MONACA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DI VIA CASILINA. SU VIA DEL FORO ITALICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E’ CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ILE’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL.IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER ...

