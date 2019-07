Sicilia | Vigili del fuoco | secondo la Uilpa mancano trecento unità

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Alla base degli incendi boschivi che hanno danneggiato, negli ultimi giorni, moltissimi ettari di patrimonio naturalistico e ucciso tantissima fauna, fulcro della biodiversitàna ci sarebbe, a quanto affermano Alfonso Farruggia, segretario generale, e Gianpiero Nuccio, segretario generaledel, la carenza di personale. Il paradiso ferito Un territorio, quellono, prezioso e delicato che, negli ultimi anni, è stato pesantemente colpito e ferito per mano di uomini senza scrupoli né rispetto per l'ambiente che oggi, più di ieri, necessita di attenzioni costanti e, soprattutto, di un presidio che ne tuteli l'incolumità. Un gap pericoloso Già in altre occasioni, ladelaveva espresso disappunto per carenza degli organici e il problema si è ripresentato nei giorni scorsi a Catania dove, per placare un'emergenza che ha ...

emergenzavvf : Proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli #incendi boschivi in #Sicilia. Da stamattina in azione 9… - ennatrasporti : VIGILI DEL FUOCO, PER LA UILPA SICILIA MANCANO TRECENTO UNITÀ: - palermo24h : Incendi, Uilpa: mancano 300 vigili del fuoco in Sicilia -