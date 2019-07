ilsole24ore

(Di martedì 16 luglio 2019) Come da qualche anno a questa parte, l'appuntamento con Xchange, l'evento che la multinazionale italiana organizza per presentare a clienti e partner le tecnologie più innovative che ruotano...

fisco24_info : Reply, dalla telepresenza olografica alla blockchain for things. Le novità: Come da qualche anno a questa parte, l'… - likeatruelove : Reply with any Got character (copiato dalla tl e se floppa non è mai esistito) - stillexol : Would you date: 1. probabilmente sì 2. sì 3. sì 4. honestly no 5. no?? 6. dipende 7. sì 8. no 9. sì 10. sì… -