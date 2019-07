Regione Lazio | Giannini | Zingaretti chiude ospedali e centri impiego | servono dimissioni

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Lo avevamo segnalato gia’ lo scorso 5 febbraio: soffitti crollati, infiltrazioni d’acqua ovunque, calcinacci nei corridoi e cavi elettrici scoperti. Ebbene, cinque mesi dopo,raddoppia il disagio e‘momentaneamente’ il centro per l’regionale in via Decio Azzolino 7 a Primavalle provocando un grave disservizio per centinaia di migliaia di utenti in cerca di lavoro e per il personale dipendente”. E’ quanto dichiara, in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele, che aggiunge: “Dopo la chiusura deglinel, dopo il pesante taglio dei posti letto e della carenza di personale ormai cronica nei presidi sanitari, il governatore del, che non perde occasioni per attaccare Matteo Salvini e la Lega, ha completamente abbandonato questadimostrando giorno dopo ...

