Rai 1 contro Canale 5 | autunno 2019 | le sfide sera per sera

Incidente SS101 a Gallipoli - auto impatta contro il guardRail e si ribalta : muore mamma 32enne : Incidente all'alba di oggi sulla strada statale 101 a Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Lido Conchiglie. Barbara Fiore, mamma di 32 anni, è morta mentre andava a lavoro a bordo della sua Hyundai: è uscita fuori strada per cause da accertare, si è schiantata contro il guardrail e si è ribaltata fino a finire in una campagna al lato della careggiata.Continua a leggere

Basket – Campionato Europeo U20 : domani l’esordio dell’Italia - azzurri in campo contro l’UcRaina : Gli azzurri di coach Capobianco cominceranno l’Europeo contro l’Ucraina, scendendo in campo domani alle ore 20 Prenderà il via domani il primo Europeo Giovanile maschile del 2019. La Nazionale Under 20, guidata da coach Andrea Capobianco, anche Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili, farà il proprio esordio alle ore 20.00 italiane contro l’Ucraina (diretta streaming sulla pagina Facebook ItalBasket e sul ...

Usa - da domenica Raid contro clandestini : 6.03 Dalla prossima domenica i raid voluti dal presidente Usa, Trump, contro gli immigrati irregolari. Lo riferisce il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione. Saranno passate al setaccio almeno 10 città alla ricerca di circa 2000 persone entrate illegalmente negli States di recente e raggiunte dai decreti di espulsione. Tuttatia, se durante le retate verranno intercettati altri clandestini, gli agenti dell'Ice (Immigration and ...

Daniele Luttazzi contro Carlo Freccero : "Compenso eccessivo? Non è vero - non ho mai trattato con la Rai" : È scontro al vetriolo tra Daniele Luttazzi e Carlo Freccero dopo il mancato ritorno del comico in casa Rai. Luttazzi ha inveito contro il direttore di Rai 2, che prima aveva annunciato l'intenzione di affidargli un programma (consentendogli un ritorno sul piccolo schermo dopo ben 18 anni dalla chius

De Ligt alla Juve - Fernandes possibile contropartita : è assistito da Raiola : La Juventus punta ad abbassare il prezzo di Matthijs De Ligt, anche con contropartite tecniche: spunta il ’99 Leandro Fernandes, assistito da Raiola.“powered by Goal”Il bianconero della Juventus e Matthijs De Ligt sono sempre più vicini, pronti a unirsi e abbracciarsi. Ma prima serve un accordo finale con l’Ajax, per cui i Campioni d’Italia sono al lavoro. L’obiettivo sarebbe abbassare il prezzo del cartellino, anche con ...

Dacia MaRaini : "In Italia cresce la violenza contro le donne che fanno di testa propria" : “In Italia c’è una crescita della violenza nei confronti delle donne. Soprattutto di quella verbale. La cosa mi allarma molto perché è facile che poi si passi alla violenza fisica”. Dacia Maraini non nasconde la sua preoccupazione per il clima ostile alle donne - soprattutto a quelle che “dimostrano di agire con la propria testa, senza chiedere il permesso” - che sta crescendo in Italia. La ...

La lotta di Villa MaRaini contro la droga e contro la burocrazia : Lunedì 8 luglio, ore 14, 37 gradi all’ombra: alla Camera dei Deputati non ci sono votazioni. Decido allora di accettare l’invito di alcuni operatori sanitari di Villa Maraini che mi dicono:“Venga a trovarci, dopo la sua interrogazione non è cambiato nulla”.Si riferiscono all’interrogazione che ho presentato esattamente un anno fa, quando chiedevo al ministero della Salute di “consentire ...

Bankitalia - Giorgia Meloni contro il M5s : "UsuRai e banchieri vi ringraziano" : Tiene banco il caso della nazionalizzazione di Bankitalia, con le dichiarazioni del sottosegretario grillino, il quale ha affermato che "fermerò la nazionalizzazione voluta da Giorgia Meloni". E ancora, ha aggiunto: "Se la Meloni intende nazionalizzare Banca d'Italia invece di utilizzare il risparmi

Universiade - giornata di riposo per gli azzurrini dopo la vittoria contro l’UcRaina : Ventiquattro ore di riposo. Un lusso per gli azzurrini in ritiro a Fisciano, oggi è l’unico giorno di riposo in questa Universiade che va di corsa: da domani, infatti, si riprenderanno gli allenamenti in vista della partita cruciale contro un’avversaria da ‘scegliere’ tra Francia, Brasile e Sudafrica, squadre del girone C. Il quarto di finale l’Italia lo giocherà martedì prossimo a Benevento alle 21. Il ct Arrigoni era molto soddisfatto ...

Universiadi - tutto pronto per la seconda dell’Italia : si gioca contro l’UcRaina : “Tifosi italiani, vi aspettiamo a Cava de’Tirreni!“. Appuntamento ore 18, oggi, allo stadio Lamberti. Il tam tam è partito tre giorni fa appena finita la partita con il Messico, vinta dall’Italia 2-0. Il passaparola è cominciato in quel momento, perché lo stadio oggi sia pieno di gente e di passione che spinga gli azzurrini di Daniele Arrigoni nell’Universiade iniziata martedì. Così l’invito arriva da tutti: dalla squadra, a ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando spara a Carmelo e manipola Maria contro Raimundo : Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Spagna. Se Prudencio Ortega scoprirà che Lola è un'assassina, Fernando Mesia tenderà una trappola contro Carmelo Leal e manipolerà Maria Castaneda contro i suoi parenti. Il Segreto, puntate spagnole: Lola è un'assassina Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli in onda dall'8 al 12 luglio in Spagna, rivelano che Fernando ...

Rai - Foa si dimette da RaiCom 17 giorni dopo il voto della Vigilanza contro il doppio incarico : dopo 17 giorni dal voto della commissione di Vigilanza che si opponeva alla doppia poltrona del presidente della Rai, Marcello Foa ha annunciato le dimissioni dal ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione di RaiCom. dopo l’approvazione, il 19 giugno scorso, della mozione proposta dai 5 stelle e votata anche da Pd e LeU, i vertici di viale Mazzini avevano “preso atto del voto”, che non è vincolante, senza però che ci ...

Universiade - parla Ungaro - capitano degli azzurrini : “tifosi italiani stateci vicini e venite allo stadio domani a Cava contro l’UcRaina” : “Entrare al San Paolo gremito ieri sera per la cerimonia d’apertura e trovarsi davanti a tutta quella gente è stata un’emozione che non si può descrivere. Immaginare di giocare davanti a tante persone dà ancora più motivazione: l’unione fa la forza e quindi tifosi di Cava e chiunque possa venire… stateci vicini! venite domani allo stadio, il nostro sogno può continuare e insieme si sogna meglio!”. Un appello fatto di cuore e ...