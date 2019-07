Ponte Morandi | c' erano problemi di sicurezza da 10 anni

Alitalia - Tria : “Ingresso di Atlantia auspicabile. La questione concessioni e Ponte Morandi? Da tenere separata” : “Penso che Atlantia sia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe auspicabile”. Il ministro dell’Economica Giovanni Tria, in un’intervista a La Stampa, parla dell’ingresso della holding della famiglia Benetton nella cordata per salvare la compagnia di bandiera e specifica che “la questione del Ponte di Genova e delle concessioni”, che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a revocare, “va ...

Nuova tecnica per rilevare le strutture a rischio crollo dallo Spazio : il Ponte Morandi mostrava segni di deformazione già nel 2015 : I ponti connettono diversi posti tra di loro e sono di grande utilità per il trasporto e il movimento di cose e persone in tutto il mondo. Ormai la tecnologia è avanzatissima ed esistono strutture davvero imponenti. Molti governi investono ingenti somme di denaro nei programmi di ispezione e manutenzione, ma il numero di ponti che si avvicinano alla fine della loro vita o che hanno notevoli danni strutturali possono superare le risorse ...

Ponte Morandi.Video Di Maio - Aspi nega : 17.52 E' polemica dopo il video pubblicato su Facebook dal vicepremier Di Maio sul crollo del Ponte Morandi, nel quale il ministro ribadisce l'intenzione di revocare la concessione ad Atlantia e dice: "Noi andiamo avanti, i Benetton non ci fanno paura". E si sottolinea: "Il disastro poteva essere evitato". Autostrade per l'Italia, interviene con una nota per "rettificare una serie di informazioni e di dati che risultano errati", compresa ...

Ponte Morandi : tre famiglie chiedono i danni dopo l'esplosione per la demolizione : Tre nuclei familiari, che hanno la casa nel raggio di 250 metri dal punto dell'implosione controllata che ha abbattuto il moncone est di Ponte Morandi, hanno inviato all'ATI dei demolitori del viadotto una richiesta di risarcimento per presunti danni dovuti all'operazione dello scorso 28 giugno. Secondo quanto si apprende sarebbero una decina le richieste di risarcimento arrivate alla struttura commissariale. I presunti danni sarebbero relativi ...

Tre famiglie di Genova chiedono il risarcimento danni per l'esplosione del Ponte Morandi : Tre nuclei familiari che hanno la casa nel raggio di 250 metri dal punto dell’implosione controllata che ha distrutto l’ala est dell’ex ponte Morandi hanno inviato all’Ati dei demolitori una richiesta di risarcimento per presunti danni patiti durante l’esplosione.Lo conferma la stessa associazione temporanea d’imprese che ha ricevuto le richieste.

Ponte Morandi. Il gip blinda i verbali degli interrogatori di indagati e testimoni : Una mossa a sorpresa da parte del gip Angela Nutini. Con un’ordinanza ha stabilito che sia i suoi periti (Renzo Valentini, Massimo Losa e Giampaolo Rosati) sia i consulenti delle parti non possano avere accesso ai verbali degli interrogatori di indagati e testimoni. Almeno durante l’incidente probatorio. Lo scrive Repubblica Genova che ne abbozza anche una motivazione, in base a quanto trapela dall’ufficio del gip. Sembra che ...

La polizza sul Ponte Morandi finisce nel mirino delle indagini : Secondo una fonte investigativa, la copertura assicurativa sul Ponte Morandi e il relativo premio sarebbe aumentato in modo significativo negli ultimi dieci anni. La questione, scrive Il Secolo XIX, è finita nel mirino della Procura, che indaga sul crollo del 14 agosto 2018. L’aumento, secondo gli inquirenti, sarebbe un indizio della consapevolezza della crescita del rischio che gravava sul viadotto. Nei giorni scorsi i finanzieri diretti ...

Ponte Morandi : desecretato il video del crollo. Per i pm la causa sono gli stralli : Il video che ritrae il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto dell’anno scorso ha provocato 43 vittime, è stato finalmente desecretato. Oggi Il Secolo XIX ne raccolta i fotogrammi. Dalle immagini si vede uno scatto improvviso, con la strada che sembra abbassarsi. La causa del crollo, secondo i periti, è nei tiranti che dovevano reggere la strada. Non riescono a farlo perché sono corrosi all’interno e nessuno se n’è accorto. In tre ...

Genova - Ponte Morandi : ecco il VIDEO che svela la nuova struttura : Sulla pagina Facebook di PerGenova, un VIDEO prodotto da Italferr svela il nuovo Ponte Morandi che, “grazie alle sue linee snelle, risulterà armonico e slanciato. La solidità sarà garantita da 67 mila metri cubi di calcestruzzo armato con 9 mila tonnellate di acciaio“. ecco alcuni numeri: l’intera “travata” sarà lunga 1067 metri, le pile ellittiche in cemento armato saranno 18, 80 mila i metri cubi di scavi, 9mila ...

Genova - crollo Ponte Morandi : per gli inquirenti il nuovo Video è la “prova regina”. Ecco le immagini : Spunta un nuovo Video, finora secretato, del crollo del Ponte Morandi, definito dagli inquirenti la “prova regina”. Vedere ancora una volta le luci di un’auto che precipita tra le macerie del Ponte, dove hanno perso la vita 43 persone, e’ lacerante. E le immagini valgono piu’ di mille parole, soprattutto quando raccontano una morte atroce e assurda. Ma mentre gli inquirenti e gli esperti analizzano il Video, in ...

Il video inedito del momento del crollo di Ponte Morandi : Ecco il video inedito, sinora secretato, del crollo della pila 9 del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, che ha causato la morte di 43 persone. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza dell'azienda "Ferrometal" e poste sotto sequestro nei giorni immediatamente successivi al crollo, nell'ambito delle indagini affidate alla Guardia di Finanza di Genova. Ora sono state diffuse su autorizzazione della Procura della Repubblica di ...

Ponte Morandi Genova : video inedito crollo - perché è stato tenuto nascosto : Ponte Morandi Genova: video inedito crollo, perché è stato tenuto nascosto Il 14 agosto del 2018, a Genova, avvenne qualcosa che difficilmente era immaginabile: il crollo del Ponte Morandi, durante un furioso temporale che si abbatteva sulla città. I video amatoriali fecero il giro del mondo e da quel momento in poi fu uno scatenarsi di accuse nella ricerca delle cause che hanno portato alla morte ben 43 persone. Oggi è stato diffuso un ...

Ponte Morandi : Guardia di Finanza divulga immagini inedite del crollo : Genova – Il video piu’ atteso ora e’ pubblico. La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del crollo della pila 9 del Ponte Morandi, lo scorso 14 agosto, che ha provocato la morte di 43 persone. Si tratta di quella che molti considerano la “prova regina” all’interno del processo che portera’ a individuare eventuali responsabilita’: 3.12 minuti, per due diverse ...

