Paura a Lecce | crolla parte di un edificio in pieno centro storico

(Di martedì 16 luglio 2019) Fonte foto: Polizia di Statodi unin1Sezione: Cronache Tag: Crollo calcinacci terrazzo movida Emanuela Carucci A cedere unadi terrazzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni alle auto in sosta Sfiorata la tragedia a, in. Unadel terrazzo di unta in via Brancaccio, alle spalle di Porta San Biagio, neldella movidase. Il crollo è avvenuto poco dopo le ore ventitré. I calcinacci sono caduti sulle auto in sosta e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Nessuno è passato in quel momento in quel tratto di strada. Due sono state le auto danneggiate. Come riporta Gabriele De Giorgi sul ...

