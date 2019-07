Mps torna ai bond subordinati per la prima volta dal salvataggio di Stato

NBA Finals 2019 : Golden State - con Klay ThoMpson - obbligata a vincere gara-4. Toronto vuole tornare a casa con il match point : Klay Thompson ci sarà. Questa è sicuramente la notizia più importante di gara-4 delle NBA Finals 2019. La serie resta ad Oakland (questa notte ore 3.00 gara-4) con i Toronto Raptors avanti per 2-1, dopo aver ribaltato nuovamente il fattore campo nella sfida di lunedì notte. Golden State si trova quasi con le spalle al muro, obbligata a vincere per non tornare in Canada sotto di due partite e con la possibilità di veder festeggiare gli avversari ...