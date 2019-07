Non ci stanno rendendo la vita facile! Lo sfogo di Meghan con Pharrell Williams (Di martedì 16 luglio 2019) Alla premiere londinese di "The Lion King", Meghan Markle e il principe Harry hanno conversato sorridenti con molte star presenti alla serata. Tra tutti, la duchessa si sarebbe sfogata con Pharrell Williams riguardo alle continue critiche che la coppia sta ricevendo negli ultimi tempi. Il principe Harry e Meghan Markle si sono concessi una serata mondana alla premiere di "The Lion King" a Londra, sfoggiando entrambi un perfetto look in stile hollywoodiano. Alla serata erano presenti molte star, tra le quali Beyonce Knowles, Elton John e Pharrell Williams, che è stato ripreso mentre conversava con i duchi di Sussex. Nel video caricato su Twitter e riportato dal Daily Mail, Pharrell si complimenta con la coppia reale per la loro unione e Lady Markle si lascia andare ad una risposta molto sincera.



“Sono molto felice per la vostra unione. L’amore è una cosa meravigliosa, è fantastico. Non bisogna darlo mai per scontato, nel clima di oggi è davvero significativo per tutti noi”, dice Williams.“Grazie, è davvero gentile da parte tua”, risponde Meghan.“Non ci rendono la vita facile ultimamente”, aggiunge con molta sincerità in rifermento al clima teso riguardo la questione della privacy della coppia. (Di martedì 16 luglio 2019) Alla premiere londinese di "The Lion King",Markle e il principe Harry hanno conversato sorridenti con molte star presenti alla serata. Tra tutti, la duchessa si sarebbe sfogata conriguardo alle continue critiche che la coppia sta ricevendo negli ultimi tempi. Il principe Harry eMarkle si sono concessi una serata mondana alla premiere di "The Lion King" a Londra, sfoggiando entrambi un perfetto look in stile hollywoodiano. Alla serata erano presenti molte star, tra le quali Beyonce Knowles, Elton John e, che è stato ripreso mentre conversava con i duchi di Sussex. Nel video caricato su Twitter e riportato dal Daily Mail,si complimenta con la coppia reale per la loro unione e Lady Markle si lascia andare ad una risposta molto sincera.“Sono molto felice per la vostra unione. L’amore è una cosa meravigliosa, è fantastico. Non bisogna darlo mai per scontato, nel clima di oggi è davvero significativo per tutti noi”, dice.“Grazie, è davvero gentile da parte tua”, risponde.“Non ci rendono lafacile ultimamente”, aggiunge con molta sincerità in rifermento al clima teso riguardo la questione della privacy della coppia.

Nelle scorse settimane i duchi sono stati alquanto criticati dai media e da chi ritiene che la loro richiesta di privacy sia eccessiva per degli esponenti della famiglia reale. Prima tra tutti, la decisione di tenere una cerimonia privata per il battesimo del piccolo Archie, mal digerita da quanti ritengono che essendo loro figure pubbliche, non si sarebbero dovuti sottrarre ad una cerimonia pubblica con le attese foto di rito.



Ma non è finita: nei giorni scorsi la duchessa di Sussex, a Wimbledon per tifare per l’amica Serena Williams, ha ricevuto numerosi attacchi per aver negato ai presenti di scattarle fotografie. Il clima di continua tensione non ha tuttavia scoraggiato l’ex attrice di Suits, che alla premiere ha sfoggiato un sorriso ed una forma smaglianti.