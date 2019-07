L' incontro tra Zingaretti e Casellati sui presunti fondi russi alla Lega

Pensioni - l'incontro tra governo e sindacati ed il gelo di Conte : 'Scorrettezza' : Ha preso luogo nella giornata di ieri il nuovo vertice tra governo (per il quale ha partecipato il Vice Premier Matteo Salvini, ma anche l'ex Sottosegretario Armando Siri) e le parti sociali. Durante l'incontro si sono toccati tutti i principali temi di riforma che riguarderanno la prossima manovra, tra cui le Pensioni, la sicurezza sociale, i contratti di lavoro, l'autonomia differenziata e le politiche per il rilancio del Sud Italia. Landini ...

Bolzano. incontro tra Kompatscher e il premier del governo tibetano in esilio : “Il “Middle Way Approach”, la Via di Mezzo, la strada del dialogo, è la via giusta e l’autonoma dell’Alto Adige,

Russia-Lega - Buzzfeed : “Tre domande a Salvini”. Quel buco di 12 ore tra l’incontro con il vicepremier e il negoziato di Savoini : Tre domande. Dopo la pubblicazione dell’audio del colloquio in cui il leghista Gianluca Savoini parla con tre uomini russi di un finanziamento alla Lega, il sito statunitense Buzzfeed pone tre interrogativi a Matteo Salvini. Li esplicita su Twitter Alberto Nardelli, il giornalista autore dell’articolo. “Fondi Russia alla Lega”, Procura di Milano apre fascicolo per corruzione ...

Dani Alves all’Inter - si tratta : nei prossimi giorni incontro a Milano : Gli agenti dello svincolato Dani Alves sono attesi a Milano, dove andrà in scena una riunione con l’Inter. In corsa c’è anche il Manchester City.“powered by Goal”Dani Alves all’Inter non è soltanto una suggestione di mercato: è, anzi, un’opzione più che concreta per la formazione di Antonio Conte, che aspetta notizie sui fronti Barella, Dzeko e Lukaku e, intanto, prova a mettere a segno anche il colpaccio a parametro ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus : presto un incontro tra le parti : Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di ...

Salvini-Trump e ironie sui gulag incontro a Mosca : la trascrizione : E' il 18 ottobre 2018. Al Metropol Hotel di Mosca si tiene un Incontro tra Gianluca Savoini, a lungo assistente di Matteo Salvini, e altri cinque uomini (tre russi e due italiani). Quantomeno stando a quello che sostiene il sito britannico BuzzFeed che pubblica una trascrizione del dialogo di quell'Incontro che servirebbe, sempre secondo BuzzFeed, a discutere Segui su affaritaliani.it

Fondi russi alla Lega - Savoini : «Solo un incontro tra imprenditori - è una caccia alle streghe» : Un fedelissimo di Salvini, di cui è stato anche portavoce appena Matteo è diventato segretario. Uno che ha tenuto i rapporti tra la Lega e il serbo Milosevic e quelli di Bossi con...

Costa : incontro con Raggi e Di Maio per fare punto su strategia rifiuti : Roma – “Questa mattina ho incontrato il vicepremier Luigi Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi: ci siamo confrontati sulla vicenda dei rifiuti condividendo strategia e visione di medio e lungo periodo. Poi, con il vicepremier, abbiamo fatto il punto su alcuni temi che vedono i nostri ministeri lavorare insieme, come la recente firma del decreto Fer1”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in merito ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - incontro segreto a Milano : "Basta polemiche" - nuova strategia nella Ue? : Un faccia a faccia inatteso, avvenuto ieri, sabato 6 luglio, ma di cui si apprende soltanto ora. A incontrarsi, dopo un periodo zeppo di polemiche, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un faccia a faccia a Milano in cui i due hanno deciso di dare un taglio alle recenti polemiche. I due, infatti, competo

No Tav - il M5S Torino incontra gli attivisti. Restano le distanze fra i “no” e i “forse” : tutto rinviato all’incontro con Di Maio : Pochi punti in comune e una distanza siderale sul metodo. Servirà la mediazione di Luigi Di Maio per provare a trovare un punto d’incontro su una linea comune. Questo l’esito dell’assemblea di venerdì sera tra attivisti, eletti locali e parlamentari M5s di Torino e provincia, un incontro organizzato in concomitanza di una serie di eventi: l’avvio dei bandi di gara di Telt, la società italo-francese che sovrintende la costruzione ...

L'incubo di una 28enne! Sequestrata per giorni dopo un incontro sex : dopo l'incontro a sfondo sessuale fissato su un sito di incontri, la 28enne è stata Sequestrata dall'uomo per quasi una settimana. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che dopo la denuncia di scomparsa sono riusciti a rintracciarla ed a liberarla. Sequestrata per una settimana all'interno di un'abitazione di Carmagnola (Torino), una 28enne è finita in ospedale con gli evidenti segni delle violenze subite, dopo il ...

MILAN - CESSIONE AL FONDO QATAR?/ "Trattativa cominciata - c'è stato primo incontro" : MILAN, CESSIONE al FONDO QATAR? AdnKronos rilancia voci: "Trattativa cominciata, c'è stato primo incontro". Elliott aveva smentito ma...

incontro tra i vertici di ArcelorMittal e Di Maio. Sciopero a Taranto : Rompono il ghiaccio il vicepremier Luigi Di Maio ed i vertici europei ed italiani di ArcelorMittal con un’ora di faccia a faccia a due mesi dalla deadline del 6 settembre. È la data dell’entrata in vigore delle norme inserite dal Governo nel Dl Crescita che - eliminando l’immunità che era stata prevista per poter lavorare alla modernizzazione di un impianto sotto sequestro e non a norma - per l’azienda ...

Vaticano : incontro di un’ora tra Papa e Putin : Roma – È durata quasi un’ora l’udienza concessa dal Papa al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. È la terza volta che i due protagonisti si incontrano in Vaticano, e tutte e tre le volte si sono caratterizzate per un cospicuo ritardo da parte dell’ospite. Nella prima udienza, il 25 novembre 2013, Putin e’ infatti arrivato in Vaticano con circa 50 minuti di ritardo: lo stesso fatto registrare oggi, con ...