Ho segnalato io l' arsenale dei neonazisti Volevano uccidere me La

(Di martedì 16 luglio 2019) “L’ho segnalata io, sono contento di essere stato utile a trovare dei missili. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano quotidianamente di cui non faccio pubblicità ma questa volta i servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Penso di non aver mai fatto niente di male agli ucraini ma abbiamo inoltrato la segnalazione e non era un mitomane. Sono contento sia servito a scoprire undi qualche demente”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi da Genova parlando dell’scoperto e sequestrato ad un gruppo neonazista ieri a Torino che avrebbe avuto in preparazione un attentato in Italia contro il ministro e vicepremier.“Non conosco filo-nazisti - ha aggiunto Salvini - Sono contento quando beccano filo-nazisti, filo-comunisti o filo chiunque”.

