Foggia | migranti presi a sassate mentre andavano a lavoro | due feriti alla testa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Dvecchia fabbrica di via Manfredonia stavano andando a lavorare nei campi, come ogni mattina, quando sono stati. È successo ad un gruppo diche vivono nella periferia di: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, come riporta l’Agi, i braccianti erano in bicicletta quando sono stati affiancati da un’automobile con a bordo alcuni ragazzi che hanno iniziato a lanciare delle pietre. Duesono statie hanno riportato un trauma cranico. “Non sono andato al– ha raccontato all’Agi una delle due vittime, un cittadino della Guinea Bissau – ho paura di trovare ancora quei ragazzi”. Il segretario generale della Flai Cgil di, Daniele Iacovelli, aToday racconta che “non è la prima volta” che accadono episodi del genere. Le vittime della sassaiola vivono in una ...

eziomauro : Foggia, sassaiola contro i migranti che andavano al lavoro: due feriti - anulo_de : RT @NiccoloZancan: Migranti. Stavano andando a lavorare nei campi di pomodoro. Sono stati presi a sassate da ragazzi italiani. Che li hanno… - marinapiva67 : RT @NiccoloZancan: Migranti. Stavano andando a lavorare nei campi di pomodoro. Sono stati presi a sassate da ragazzi italiani. Che li hanno… -