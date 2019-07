Commissione Ue | al via dibattito per l’elezione di von der Leyen | “Usare tutta la

Antimafia - via il segreto dagli archivi della Commissione dal 1962 : si comincia con le audizioni di Paolo Borsellino : Centinaia di documenti, atti, audizioni, prove e rivelazioni. In una frase: la storia nascosta della Repubblica italiana. E come tale rigorosamente top secret. Almeno fino ad oggi. La commissione Antimafia ha deciso di declassificare tutti gli atti secretati dalle inchieste parlamentari dal 1962 al 2001. Si comincia oggi, martedì 16 luglio, alle ore 14 con la pubblicazione delle audizioni del giudice Paolo Borsellino davanti alla commissione di ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a Commissione d'inchiesta sui fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

Maturità - via al nuovo orale con le 3 buste 45 minuti per stupire la Commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

Maturità - via ai nuovi orali con le 3 buste : 45 minuti per stupire la Commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

Vitalizi : Figuccia (Udc) - 'Commissione Ars ha solo rinviato questione senza risolverla' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Il mancato taglio ai Vitalizi in Sicilia ridurrà i trasferimenti statali del 20 per cento nella prossima finanziaria nazionale. L'avere costituito un'apposita commissione in Regione ha significato nei fatti rinviare la questione per non risolverla". Lo ha detto Vincen

Tweet razzisti - rimosso il presidente di Commissione alla maturità a Pavia : rimosso dall'incarico Carlo Gallarati, ingegnere di Broni, per 35 anni insegnante di Costruzioni all'istituto Volta di Pavia...

Matteo Salvini - via libera da Di Maio a Giorgetti in Commissione Ue. In cambio un leghista si dovrà dimettere : Non ci sarà il rimpasto, ma un addio nel governo quasi sicuramente sì. Complesso giro di poltrone in vista in casa Lega, perché la partita si incrocia con quella delle nomine europee. Matteo Salvini, secondo il Corriere della Sera, avrebbe strappato a Luigi Di Maio il via libera per la candidatura d

La Commissione europea bacchetta l'Italia : "Violate le regole sul debito - al via la procedura d'infrazione" : In venti pagine la Commissione europea ha risposto all'Italia. "L'alto debito toglie lo spazio fiscale che serve a stabilizzare l'economia del Paese in caso di choc macroeconomici e rappresenta un carico intergenerazionale che andrà a pesare sugli standard di vita delle future generazioni". È questa

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - procedura giustificata" | "Via tasse dal lavoro e combattete l'evasione" : La Commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

Tria invia lettera alla Commissione Ue : nessun taglio a Rdc e Quota 100 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera a Bruxelles, per rispondere ai rilievi sollevati sul debito dalla Commissione Ue: nel documento non ci sono il riferimento ai tagli al welfare e a reddito di cittadinanza e Quota 100.

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la lettera alla Commissione europea : Prima le anticipazioni, poi le smentite e infine il giallo. Ora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito. Le missiva, di 4 pagine indirizzata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, è accompagnata da un do...