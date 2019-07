Bollette | ecco perché la fine tutela è un buco nero per i consumatori

ilsole24ore

(Di martedì 16 luglio 2019) Secondo l’indagine effettuata dal Tavolo permanente sul superamento delle tutele di prezzo, solo un terzo degli italiani è a conoscenza delladel mercatoto per luce e gas...

