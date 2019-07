' AstroTopo' | Topolino in versione astronauta per i 50 anni dell' allunaggio

Spazio : Topolino celebra lo Sbarco sulla Luna con l’AstroTopo : Il 20 luglio 1969 l’astronauta Neil Armstrong posò il primo piede umano sul suolo Lunare: per celebrare la meravigliosa avventura vissuta 50 anni fa, Topolino presenta l’AstroTopo. Topolino è pronto per andare in missione nello Spazio e, per l’occasione, indossa una tuta spaziale ricca di particolari, inclusa l’impronta Lunare sulla suola dello scarpone. L’AstroTopo, esclusiva action figure, è alto 13 cm e con ...