Torino | Appendino revoca l' incarico al suo vice

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) La Sindaca di, Chiara, ha deciso dire questa mattina l'disindaco a Guido Montanari e con esso le deleghe che gli aveva affidato. La decisione è legata all'addio del Salone dell'Auto, che ha annunciato il trasferimento dell'evento in Lombardia. La Sindaca ha così spiegato la sua decisione: "segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua immagine. A Guido Montanari va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni".La pietra dello scandalo erano state queste parole di Montanari: "Fosse stato per me, il Salone al Valentino non ci sarebbe mai stato. Anzi, nell'ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli ...

c_appendino : ?? #Torino viene prima. Non sono disposta ad andare avanti con il freno a mano tirato. Qui l'articolo con il testo… - fattoquotidiano : Torino, Appendino in Consiglio comunale: “Male minore è la fine della legislatura? Bene, così sarà” - c_appendino : ? L'Europa ha scelto Torino per la sua Competition Academy con l'obiettivo di combattere la plastica. ?? Una bella n… -