Sexy e comode con l’intimo per seni esplosivi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Seno abbondante, croce e delizia di ogni donna. Chi non ce l’ha lo desidera ardentemente, chi ce l’ha lo trova spesso ingombrante, visto che non sempre è facile trovare la lingerie giusta, che sia confortevole ma anche seducente. Ne sanno qualcosa Benedetta Mazza, Melita Toniolo e Clarissa Marchese, che hanno risolto il problema grazie alla nuova linea di Intimissimi dedicata alle donne giunoniche. “Esiste una coppa D comoda,ed elegante?” chiede Alena Seredova ai suoi follower su Instagram. Bella, chic e maliziosa quanto basta la modella posta scatti super seducenti con indosso un reggiseno di pizzo candido che le fascia il décolleté generoso, risposta perfetta alla sua domanda. Intimissimi ha creato una linea balconette, bustier e balconcini pensata proprio per iprosperosi, disponibili fino alla coppa F. Anche Manuela Arcuri e Juliana Moreira li hanno scelti per ...