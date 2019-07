Settore energetico | donne molto qualificate ma ai margini del potere

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) In Italia ci sonoaltamentenelma che non hanno accesso alle posizioni apicali. È quanto emerge dal secondo rapporto sulla parità di genere nel, coordinato dall’ENEA nell’ambito del Technology Collaboration Programme dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). I dati evidenziano come il nostro Paese raggiunga una buona posizione nella formazione scientifica con il 37% disul totale dei laureati, contro un massimo del 40% raggiunto dalla Svezia, che ha partecipato all’indagine insieme ad altri cinque Stati (Australia, Austria, Canada, Cile e Finlandia). Nell’alta formazione le italiane si piazzano in testa con una percentuale del 52% a livello di dottorato di ricerca. Prendendo in esame le posizioni dinelpubblico, l’Italia si posiziona invece a livelli inferiori come percentuale di ministricompetenti in ...

bollettinoADAPT : Negli anni i singoli settori hanno adottato i più svariati meccanismi di adeguamento dei minimi contrattuali all’in… - FranzNespoli : RT @bollettinoADAPT: #INVALSI 2019, contrattazione dei dati, Indice IPCA e minimi nel settore energetico, ricerca ed innovazione responsabi… - carminesantoro : RT @bollettinoADAPT: #INVALSI 2019, contrattazione dei dati, Indice IPCA e minimi nel settore energetico, ricerca ed innovazione responsabi… -