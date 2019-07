Paul McCartney stupisce tutti | “Ho una sorpresa per voi” E chiama sul palco Ringo Starr

Paul McCartney : “Quando ho perso Linda ho pianto per un anno intero. Quando perdi la donna che ami è l’unica cosa da fare” : Piangere per molto tempo Quando si perde la persona che si ama. Sarà capitato a molte persone e tra queste c’è anche Paul McCartney: “Penso di aver pianto per circa un anno intero, a intermittenza, dopo la morte di Linda – ha detto l’ex Beatle alla Bbc – . Quando perdi una persona che ami, ti aspetti di vederla entrare nella stanza, perché sei così abituato a lei… Ho pianto davvero tanto ed era quasi ...

Sir Paul McCartney - la lezione di stile senza tempo : Alcuni anni fa il mondo è stato conquistato dal fascino della boy band britannica One Direction, mentre oggi i BTS, acronimo del gruppo coreano Bangtan Sonyeondan, fanno sentire la potenza del K-pop, ma nessuno ha ancora avuto lo stesso impatto culturale dei Beatles. I BTS hanno di recente riprodotto la performance di debutto dei ragazzi di Liverpool per la televisione americana, abbellita da completi neri attillati, stivali in pelle e taglio di ...

Beatles - la storia dell’uomo che si ritrovò a cantare brani scritti per lui da Paul McCartney : Ha cantato le canzoni di uno dei migliori compositori del secolo; è arrivato al primo posto delle classifiche americane; ha girato il mondo ancora prima di compiere 25 anni. E tutto, non ce ne voglia, perché era il fratello della fidanzata di Paul McCartney. Tra tutti i «quinti» Beatles mancati e quelli aggiunti, Peter Asher è stato il più strambo: il Beatles per gentile concessione. La sua storia è in fondo quella meno romanzata del ...