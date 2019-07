Jacques Villeneuve in vacanza a Somma Lombardo

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Mariagiulia Porrello Il campione del mondo di Formula 1 nel 1997 sta trascorrendo le vacanze in una splendida villa nella città del varesotto, vicino agli amici e all’aeroporto della Malpensa, strategico per le sue trasferte, campione del mondo di Formula1 nel 1997 con la Williams - Renault, ha preso casa a, cittadina del varesotto di poco meno di 18mila abitanti a due passi dall’aeroporto di Malpensa. Lo riporta Malpensa24, raccontando che il pilota canadese ha comprato una splendida villa, da molti anni disabitata, e affittata recentemente per eventi, dove sta trascorrendo le sue vacanze. La scelta dinon è un caso.infatti risiede da anni in Svizzera e frequenta la zona, complice la vicinanza strategica dell’aeroporto internazionale che gli permette di spostarsi con più comodità nei suoi viaggi intorno al mondo. ...

