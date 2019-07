Il comunicato di una nota redazione che smerda Gennaro Lillio e Francesca De Andrè

blogitalia.news

(Di lunedì 15 luglio 2019) Non si placano le discussioni sue la fidanzata De, questa volta tocca ad unstampa di una, quella di Temptation IslandDe, in queste ultime ore, è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Il motivo? Ladi Temptation Island Vip ha diramato on line un… Ildi unacheDeat BlogItalia.News.

LuigiBrugnaro : Il tempo dell’attesa è finito:basta #grandinavi davanti a San Marco! Il Ministro Toninelli venga a riferire su quan… - SenatoStampa : #LinaWertmüller, per @Pres_Casellati «Una donna e un'artista straordinaria che ci ha fatto ridere e sorridere, pian… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Comunicato governo #Londra: 'Contrariamente alla legge internazionale, tre imbarcazioni iraniane hanno cercato di im… -