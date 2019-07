Ed Sheeran è claustrofobico

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Incassati 110 milioni di dollari solo nell'ultimo anno, e a breve di nuovo nei negozi di dischi con l'ultimo album No.6 Collaborations Project, Edha rivelato di soffrire di ansia sociale. Tra la folla, il cantante fa fatica a rimanere sereno. Un'inattesa verità confidata al The Sun, per una popstar che riempie gli stadi ed è acclamato in ogni angolo del mondo. Soffro di ansia sociale. Non mi piace essere circondato da troppe persone, il che ha un lato ironico considerando che mi esibisco davanti a migliaia di persone. Ho la claustrofobia e non mi piace ritrovarmi in mezzo a troppa gente. Ho l’ansia ogni giorno. Fa paura. Ci lavoro da otto anni e la sto estromettendo dalla realtà. Sia che si tratta di sbarazzarsi dello smartphone o solamente controllare le e-mail due volte al giorno. O tagliare fuori alcuni gruppi di amici così da ridurre al minimo i contatti. Solo così posso ...