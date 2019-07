Ducati | il bicchiere mezzo pieno e… Rea prende la fuga

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Addio corsa al titolo per Alvaro Bautista. Nonostante il podio di Chaz Davies, Jonathan Rea apre il gas e festeggia l’ottantesimo successo nella carriera della SuperpoleIla metà in casa. Laguna Seca conferisce il primo successo dell’anno per Chaz Davies che risorge (finalmente) dalle ceneri e torna al successo dopo 15 mesi. Il gallese restituisce il sorriso alla casa delle Rose affranta dal disastro-Bautista che fa appena tre giri in due gare (un po’ poco per un pretendente al Mondiale), si fa male alla spalla e archivia l’ennesimo zero in classifica. Jonathan Rea, intanto, fa il fugone.Basteranno due mesi?Ora Bautista avrà due mesi di tempo per risistemare fisico e, soprattutto, morale in vista della ripresa del campionato a Portimão, in Portogallo nel long weekend del 6-8 settembre. Eppure una manciata di settimane fa, il numero ...