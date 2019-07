Domenico Massari si è costituito in carcere a Sanremo

Savona - si è costituito Domenico Massari : aveva ucciso l’ex moglie sparandole in un locale della riviera ligure : La fuga di Domenico Massari, che sabato sera ha ucciso la moglie in un ristorante a Savona durante una esibizione di karaoke, è finita. L’uomo si è costituito nella notte al carcere di Sanremo. La vittima della sparatoria di sabato sera, in cui sono state ferite tre persone fra cui una bambina colpita di striscio, è Deborah Ballesio. Massari, a quanto si apprende, poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per ...

Deborah Ballesio - l'ex marito Domenico Massari si è costituito : aveva pianificato l'omicidio un anno fa : Domenico "Mimmo" Massari si è costituito. L'uomo di 54 anni che ha ucciso sabato 13 luglio, a Savona, la moglie Deborah Ballesio con 5 colpi d'arma da fuoco, ha finito così la propria fuga. Massari si è recato intorno alla mezzanotte nel carcere di Valle Armea, a Sanremo, dicendo di essere l'assassi

