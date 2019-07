CorSport | la Roma pronta a dare a Higuain la fascia di capitano

CorSport : Napoli-Benevento - “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo Inzaghi : Oggi, alle 17.30, il Napoli incontrerà il Benevento per la prima amichevole stagionale, a Dimaro. I biglietti sono tutti esauriti già da ieri e l’atmosfera è di grande attesa. Tra i pali ci sarà Karnezis: Ospina è ancora alle prese con vacanze e problemi familiari mentre Meret arriverà a Dimaro solo il 18 luglio. Nel corso della ripresa potrebbero giocare anche i Nazionali arrivati negli ultimi due giorni in ritiro, mentre dal primo minuto ...

CorSport : Icardi sogna solo la Juve. Wanda era a Roma per uno shooting fotografico : Il Corriere dello Sport chiarisce il caso social delle immagini circolate di Wanda Nara che sarebbe stata avvistata in stazione. Icardi continua ad allenarsi con l’Inter saltando la parte tattica. Quando arriva quel momento della preparazione si sposta sul campo accanto con Nainggolan, scrive il Corriere dello Sport. L’argentino aspetta che la Juve si muova. E’ il club di Agnelli la sua opzione favorita, tra un interesse timido ...

CorSport : Veretout riflette sull’offerta della Roma - ma è tentato dal Napoli : Contestato dai tifosi nei giorni scorsi e ancora ieri, Jordan Veretout è stato anche escluso da Montella falla prima amichevole della Fiorentina. Il Corriere dello Sport scrive che il suo trasferimento è ormai alle battute finali. La Roma è decisamente interessata e attende una risposta definitiva dal procuratore del centrocampista. Lo stesso Veretout, a fine giugno, è andato a pranzo con Fonseca. Adesso sta riflettendo sull’offerta che ...

CorSport : Da Roma nuove voci su Mertens : Di Mertens alla Roma si era parlato nelle settimane precedenti alla chiusura dell’accordo con Manolas. La Roma era interessata al belga e lo voleva con Diawara o in alternativa al guineano come contropartita per la cessione del greco. Ma Ancelotti non ha voluto liberarlo, anche se a un anno dalla scadenza del contratto. Oggi il Corriere dello Sport torna a parlare dell’interessamento dei giallorossi per l’attaccante ...

CorSport : Manolas vuole solo Napoli. Si aspetta la Roma per la clausola : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...