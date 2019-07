Wimbledon story | i tre giorni più lunghi di Isner e Mahut

lanotiziasportiva

(Di domenica 14 luglio 2019) La più lunga partita della storia del tennis è durata tre: nel 2010 viene fissato un record praticamente imbattibile di Stefano Ravaglia Ci cascano tutti:Park. Ma non è quella la fermata corretta della “tube” per arrivare nel tempio del tennis londinese. Bisogna scendere prima, a Southfields, e fare qualche metro a piedi. Qualche anno fa, eseguii: tra una pioggia fitta e folate di vento che rendevano il mio ombrello ingovernabile, giunsi in loco. Arrivai in anticipo, il Lawn England Tennis apriva alle 10: in un clima non proprio estivo, come quello in cui si svolgono i “Championships”, mi apprestavo a entrare nel gruppo di visitatori che, orecchie aperte verso una guida, avrebbero esplorato l’intero complesso di campi, sala stampa, lounge e quant’altro, in cui si svolge il torneo di, il più antico ...

Paolo885 : Roger Federer, 'Il Divino': la rivincita a Nadal è servita, lo svizzero vola in finale con Djokovic - Wimbledon 201… - Paolo885 : Federer-Nadal, il match point e i colpi più belli dell'epica semifinale - frankrai96 : Roger Federer, l'ennesima lezione del Maestro: come battere Nadal con le armi del maiorchino - -