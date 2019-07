Uccide la moglie 89enne, lui ne ha 93

Sarebbe stata uccisa dal marito,93enne, la donna di 89 anni trovata morta in casa a Sesto San Giovanni,nel milanese. L'uomo, affetto da demenza senile e costretto su una sedia a rotelle, avrebbe colpito più volte alla testa e al volto lacon il poggiapiedi che ha staccato dalla sedia. Questo secondo la ricostruzione dei carabinieri. Il figlio, passando come ogni giorno a visitarli,ha trovato la madre riversa a terra e il padre con ancora in mano il poggiapiedi con cui aveva colpito la donna. L'anziano uomo è stato arrestato(Di domenica 14 luglio 2019)