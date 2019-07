Traffico Roma del 14-07-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019)SCARSO, ANCORA LUNGO IL RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SENZA DISAGI ANCHE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. AL MOMENTO SULLA STATALE 148 PONTINA, SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI, I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649. PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO ...

