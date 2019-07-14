Traffico Roma del 14-07-2019 ore 10 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 09 : 30 : SI MANTIENE ANCORA REGOLARE LA VIABILITÀ LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE DELLA CITTÀ. FATTA ECCEZIONE PER UN INCIDENTE, AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER LA CASSIA BIS, DOVE AL MOMENTO SI REGISTRANO BREVI CODE. INIZIANO ANCHE I PRIMI RALLENTAMENTI, LUNGO LE CONSOLARI VERSO IL LITORALE RomaNO. SI RALLENTA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ. REGOLARE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IL Traffico LUNGO LE CONSOLARI È REGOLARE. CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IN VIA ETRURIA È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI I PERCORSI ...
Traffico Roma del 14-07-2019 ore 07 : 30 : circolazione al momento regolare lungo le strade della capitale, E SUL RACCORDO ANULARE. anche sulle consolari in ingresso ed in uscita da Roma il Traffico è scarso. CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DI VIA PONTINA E VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO AL RACCORDO ANULARE VERSO LA CAPITALE . SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. OGGI E DOMANI, LAVORI DI ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA ALLA CASSIA BIS; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA DEL MARE ALLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. TORNA L’APPUNTAMENTO CON “VIALIBERA” MA ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, LA TRATTA INTERROTTA E’ SERVITA DA NAVETTE BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI VIA SALARIA E VIA FLAMINIA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE SU VIALE MANZONE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO, INCIDENTE E POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 16 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI VIA SALARIA E VIA FLAMINIA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE SU VIALE MANZONE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO, INCIDENTE E POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI VIA SALARIA E VIA FLAMINIA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER I NCIDENTE SU VIALE MANZONE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO, INCIDENTE E POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. GLI UNICI DISAGI SONO PRESENTI SULLA VIA SULLA VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. COMPLETAMENTRE RIAPERTO AL Traffico, SULLA VIA PONTINA, IL TRATTO NELLA ZONA DI POMEZIA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 13 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. GLI UNICI DISAGI SONO PRESENTI SULLA VIA SULLA VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. COMPLETAMENTRE RIAPERTO AL Traffico, SULLA VIA PONTINA, IL TRATTO NELLA ZONA DI POMEZIA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA FRA VIA DEL FORO ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. ALL’APPIO LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA FRA PIAZZA GALERIA E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE PIAZZALE OSTIENSE: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PIAZZA GALERIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E INCIDENTE FRA LA VIA DEL MARE-V.OSTIENSE E LO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA FRA VIA DEL FORO ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. ALL’APPIO LATINO INCIDENTE SU VIA CILICIA FRA PIAZZA GALERIA E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE PIAZZALE OSTIENSE: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PIAZZA GALERIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E INCIDENTE FRA LA VIA DEL MARE-V.OSTIENSE E LO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 10 : 30 : A SUD DELLA CAPITALE, NELLA ZONA DI POMEZIA, CHIUSA, PER INCIDENTE, LA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma. AL DELLA VITTORIA SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI PULZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE A SALIRE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. SOLITI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA VIA ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 09 : 30 : A SUD DELLA CAPITALE, NELLA ZONA DI POMEZIA, CHIUSA, PER INCIDENTE, LA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE Roma. AL DELLA VITTORIA SONO IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI PULZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE A SALIRE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. SOLITI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA VIA ...