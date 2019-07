Si schianta contro un camion e muore | addio a Emily Hartridge

Presentatrice 35enne si schianta con lo scooter elettrico contro un camion e muore : I telespettatori inglesi e gli utenti YouTube piangono Emily Hartridge, Presentatrice 35enne morta ieri in seguito a un incidente con lo scooter elettrico. La donna si sarebbe andata a schiantare contro un camion nella zona a sud di Londra. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. A riportare la notizia è il Guardian.Molto popolare nel Regno Unito, la Hartridge era conosciuta per le sue interviste e per la sua ...

Cuneo - in sella alla sua moto si schianta contro un trattore : centauro muore a 44 anni : La vittima dell’incidente stradale avvenuto in un frazione di La Morra (Cuneo) è un operaio della Ferrero di Alba di quarantaquattro anni: a quanto ricostruito, il motociclista ha perso il controllo del mezzo e urtato violentemente un mezzo agricolo. È morto dopo un vano tentativo di rianimazione.Continua a leggere

Piacenza. Si schianta contro la ruota di un trattore - muore motociclista : padre di una pattinatrice : Incidente mortale a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, la vittima è un motociclista di 56 anni, Stefano Peveri. Era sposato e aveva tre figli: Valerio, Eleonora e Laura, giovane pattinatrice plurimedagliata anche a livello mondiale. Secondo quanto ricostruito, il centauro intorno alle 20 di ieri, 10 luglio, stava viaggiando sulla provinciale 10 verso Caorso quando all'altezza di una strada sterrata, via Granelli, si sarebbe trovato ...

Poggio Renatico - auto si schianta contro una betoniera : due morti : Tragico incidente stradale a Poggio Renatico, comune in provincia di Ferrara. Uno scontro, avvenuto intorno alle 11.50 in via Cantone, nel rettilineo della statale provinciale 50 all’incrocio con via Molinazz, che ha visto coinvolti due mezzi: un’ auto e una betoniera. I due uomini che erano una delle due vetture, una Fiat Sedici, sono deceduti sul colpo: sono un uomo di 49 anni, nato a Milano e residente a Viarano, e un 31enne di Ferrara. Sul ...

Venezia - la nave da crociera rischia di schiantarsi contro i battelli : la ricostruzione satellitare della rotta : Incidente (e tragedia) sfiorato domenica 7 luglio, quando la nave da crociera ‘Costa Delizia’ ha rischiato di schiantarsi contro yatch e battelli in laguna, a Venezia, mentre imperversava il maltempo. Nella ricostruzione satellitare, la rotta della grande imbarcazione che passa accanto a un battello, sfiorando la collissione (i vaporetti, nel video, non sono visibili). “Da notare la velocità sostenuta della nave – dicono ...

Paura a Venezia - nave da crociera sbanda e rischia di schiantarsi contro molo e barche : Protagonista dell'episodio una nave di Costa Crociere, la Costa deliziosa, che in quel momento veniva trainata da rimorchiatori per raggiungere il largo e proseguire la navigazione. L'enorme nave da crociera ha sbandato in fase di manovra a causa della burrasca che si stava abbattendo sul capoluogo veneto e ha rischiato seriamente di provocare un incidente molto grave.

Ubriaco alla guida - si schianta contro un’ambulanza : poi fugge - lasciando i figli nell’auto : Un uomo Ubriaco è stato arrestato dopo essersi scontrato con la propria auto con un'ambulanza, per poi fuggire lasciando i figli piccoli nella parte posteriore del veicolo danneggiato. I fatti sono avvenuti questa mattina a Forest Road, Walthamstow, nella parte orientale di Londra. Il sergente Collett condiviso le immagini del terribile incidente su Twitter.\\L'ufficiale era in giro per le strade della capitale britannica a svolgere attività di ...

Sbanda durante temporale e si schianta contro un pullman - Giulia muore a 25 anni : La vittima dell'incidente stradale è Giulia Larese Casanova. La ragazza era al volante della sua vettura quando, probabilmente per l'asfalto bagnato e il temporale, ha improvvisamente Sbandato in curva. L'utilitaria ha invaso l'altra corsia schiantandosi contro un pullman che giungeva dalla direzione opposta.Continua a leggere

Si schianta in auto contro un pullman per colpa del temporale : morta a 27 anni : COMELICO SUPERIORE - Una giovane di 27 anni di Auronzo, G.C., è morta oggi, 3 luglio, poco dopo mezzogiorno finendo con l'auto contro una corriera mentre percorreva la Statale 52 carnica,...

Auto esce dall'autostrada e si schianta contro la scarpata : Una donna morta e una ferita grave: è il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A5 Torino-Monte Bianco, vicino al...

Catania - perde il controllo della moto e si schianta : muore finanziere di Acireale : Mario Famoso, finanziere di quarantotto anni, ha perso la vita in un incidente stradale in Sicilia. L’uomo, originario di Acireale dove era molto conosciuto e apprezzato, era a bordo della sua moto, una Honda Transalp, e stava percorrendo la galleria della diramazione dell'A18 verso Catania quando a causa di un contatto con una automobile avrebbe perso il controllo del mezzo.Continua a leggere

Si schianta con auto contro muro : 19enne in gravi condizioni : Roma – È ricoverato in codice rosso all’ospedale dei Castelli Romani un 19enne che nella notte tra sabato e domenica ha avuto un grave incidente stradale a Velletri. Il ragazzo si trovava a bordo della sua auto, sulla via Appia, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della macchina finendo contro il muro di cinta di una villa. Il 19enne e’ stato soccorso dal 118 e dai Carabinieri della stazione di ...

Aereo privato si schianta contro hangar in Texas : 10 morti : Incidente in Texas (USA): un Aereo privato si è schiantato contro un hangar all’aeroporto di Addison. Il bilancio è di 10 morti. Il velivolo era diretto in Florida. L'articolo Aereo privato si schianta contro hangar in Texas: 10 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria - 34enne si schianta contro un furgone e muore : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è consumato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane di 34 anni. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo stesse viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un furgone. L'impatto è stato tremendo e per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica di ...