Naso chiuso senza raffreddore

ideegreen

(Di domenica 14 luglio 2019) Quali sono le cause dele come liberare unricorrere ai farmaci decongestionanti. (altro…)Idee Green.

magubalik : Ieri sera ho preso la pioggia e stamane ho il naso chiuso e il mal di gola. - nvrm1ndx : domani comunque al bubble mi becco la polmonite come minimo, già ho febbre tosse naso chiuso non voglio più lavorareee - FrancescoRik : @dll_ko @TIM_Official @TalentGardenit Io l'ho fatto...e non me ne pento, ormai la TIM non è più quella di una volta… -