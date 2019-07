Le orge finte sui social | ecco chi è Travers Beynon

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Sofia Lombardi Le immagini Instagram disarebbero il frutto di una serie di scenografie create solo per stupire: questa la rivelazione di una delle giovani presenti Le immagini della Candy Shop Mansion disono dei fake? È quello che sostiene una ex delle "girls" del magante australiano del tabacco, solito ingolosire i suoi tantissimi fan con immagini Instagram dove sesso e lusso trasudano da ogni foto.è un personaggio molto amato e venerato dalla rete proprio per i party esagerati che organizza, dove nudo e sesso sarebbero gli ingredienti principali, ma anche per la sua incredibile villa dove trascorrerebbe le giornate tra sfarzo, lusso e donne quasi sempre nude. Secondo le rivelazioni il magnate avrebbe sia una moglie che una fidanzata, ma anche un parterre di fanciulle più che disinibite pronte a condividere letto e lenzuola in...

gispedicato : RT @JohannesBuckler: Di bambini sepolti in finte bare. E poi di orge con il sangue che scorreva a fiumi. Di bambini rapiti di giorno, uccis… -