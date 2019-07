James Rodriguez al Napoli | Real Madrid indispettito da De Laurentiis | l’Atletico spera

Alvino rivela : “Non solo James Rodriguez - c’è un altro grande sogno ed è realizzabile : Nicolas Pépé! Il Tweet : Il Tweet di Alvino su Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è solo James Rodriguez, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carlo Alvino conferma l’altro obiettivo e scrive così su Twitter: “James Rodriguez è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è ...

TV Luna – James Rodriguez-Napoli - l’affare accelera : il Real Madrid ha aperto al pagamento dilazionato!… : Nuovi aggiornamenti su James Rodriguez al Napoli: Perez ha aperto al pagamento dilazionato Calciomercato, ci sono novità riguardo la trattativa James Rodriguez – Napoli. Ne parla Carlo Alvino, in onda su TV Luna, il giornalista riferisce che nelle ultime ore il Real Madrid avrebbe aperto alla possibilità del pagamento dilazionato. La SSC Napoli valuta anche questa ipotesi oltre al prestito con obbligo di riscatto. Potrebbe esserci ...

Sky : Affondo dell’Atletico su James Rodriguez - difficile l’ok del Real Madrid : Con l’arrivo dell’Atletico Madrid si è complicata la trattativa per James Rodriguez. Mentre il presidente De Laurentiis e Ancelotti rassicurano i tifosi di avere l’ok del colombiano che vorrebbe solo Napoli, dalla Spagna arrivano voci di un volere diverso. James vorrebbe restare a Madrid, come anticipato giorni fa dall’ex moglie, dove vive da oramai 9 anni. L’Atletico e James Marca ha lanciato oggi la bomba secondo ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...

MARCA - James Rodriguez vuole l’Atletico Madrid! : MARCA lancia una vera e propria bomba di mercato: James Rodriguez ora vuole solo l’Atletico. La versione online di MARCA scrive che il sogno di Jamens Rodriguez era quello di rimanere al Real, ma è stato praticamente stroncato da Zidane. Il talento colombiano, stando sempre a MARCA, vorrebbe però rimanere nella capitale trasferendosi all’Atletico Madrid. Poteva firmare per il Napoli, ma quando s’è palesato Simeone tutto è ...

James Rodriguez al Napoli - Ancelotti : “Gli ho mandato un sms di auguri - trattativa lunga” : Dopo la sconfitta contro il Benevento, Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez: “Gli ho mandato un sms di auguri, la trattativa sarà lunga”.“powered by Goal”James Rodriguez sempre più obiettivo del Napoli. A confermarlo è anche Carlo Ancelotti, direttamente dal ritiro di Dimaro.Dopo l’amichevole persa 2-1 contro il Benevento, l’allenatore della squadra partenopea ha parlato a ‘TV Luna’ del ...

Ceccarini : “James Rodriguez al Napoli - trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” : Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” James Rodriguez al Napoli. Niccolò Ceccarini scrive sulla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il fantasista colombiano. Un affare che sembra in dirittura d’ arrivo, il collega ne dà notizia nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio” - bordate ad Insigne : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

Napoli - De Laurentiis su James Rodriguez : “Non serve che parli con Perez” : Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna sull’affare James Rodriguez: “Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno”.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare al colpo James Rodriguez, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha smentito di aver avuto un ...

[VIDEO] James Rodriguez compie 28 anni - festeggiamenti in famiglia in attesa del mercato : Il fuoriclasse James Rodriguez, festeggia il suo compleanno in Colombia con i suoi familiari in attesa della chiamata del Napoli. VIDEO – James, compleanno in famiglia in Colombia in attesa di novità dal Napoli — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) July 12, 2019 Leggi anche : [VIDEO] Dimaro day 7, l’allenamento degli azzurri sotto gli occhi di Ancelotti Malfitano: “L’obiettivo é lo scudetto, chi dice il contrario non vuole bene a ...

James Rodriguez al Napoli - ultimatum del Real Madrid : vuole 42 milioni : Il Real Madrid manda un ultimatum al Napoli nell’affare James Rodriguez: chiede 42 milioni di euro subito per il trasferimento definitivo.“powered by Goal”La telenovela estiva in casa Napoli si chiama James Rodriguez: il talento colombiano ha già fatto sapere il suo gradimento sulla destinazione azzurra, ma il Real Madrid continua a fare muro e manda ora un ultimatum alla dirigenza partenopea.Secondo quanto riferito da ‘Sport’, ...

SKY – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...