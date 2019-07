caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2019) “Ho la leucemia”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Sinisa, in conferenza stampa. “La sconfiggerò – ha aggiunto il tecnico serbo – Non ho paura, la affronterò e vincerò”. “Purtroppo, o per fortuna, abbiamo fatto alcuni esami e abbiamo scopertoanomalie che non c’erano 4 mesi fa – ha spiegato– Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi”. Ledi Sinisa Mihajlović sono vicine al padre in questo momento difficilissimo. ...

Noovyis : (“Dio sa”. Mihajlovic, il messaggio delle figlie commuove la rete) Playhitmusic - - Sofia76033318 : Vi amo da morire solo Dio sà quanto vi amo e tutti vi amano vi prego parlate siete troppo belli ?????? - alexssxia : YANN GLI SCHIFFI CHE TI DAREI IN QUESTA CLIP MA GLI SCHIAFFI CHE TI DAREI QUANDO LASCI DA SOLO IL TUO MIGLIORE AMIC… -