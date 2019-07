ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Pungente come al solito Maurizionella sua consueta rubrica su Repubblica. Il punto oggi è l’abbandono del ritiro dell’Inter da parte di Mauro Icardi, ma non solo. L’opinionista utilizza proprio i, che hanno fatto discutere dopo le deludenti prove degli studenti di quest’anno, per attaccare Antonioe gli eccessi della sua preparazione atletica. Perle lezioni tattiche di Antonio, idovranno prima superare i. Non appena arrivato ha deciso di escludere dalla squadra senza appello Maurito, poi ha blindato il ritiro nerazzurro. Adesso Mauro ha fatto ritorno a Milano, dopo che iatletici di lunedì hanno mostrato che era in ritardo rispetto ai compagni di squadra e in difficoltà a tenere i ritmi di #. L'articolo: perladiper i ...

pisto_gol : Il lungo addio (Maurizio Crosetti per LaRepubblica) - gmlavolpe : RT @luca_carioli: E comunque, contro Salvini abbiamo... Saviano, Fazio, Gino Strada, Chef Rubio, Valentina Nappi, Crosetti, Vauro, Massimo… - napolista : #Crosetti: per capire la tattica di #Conte, test #Invalsi per i giocatori dell’#Inter Con i risultati ottenuti in I… -