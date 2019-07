CorSport | ancora un paio di settimane per vedere Manolas e Koulibaly insieme

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Ci vorrannoundiper, in campo, Kostase Kalidou. Kostas è ufficialmente un giocatore del Napoli Da ieri il greco è ufficialmente un giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche e il tweet del presidente De Laurentiis il difensore è partito in direzione Dimaro, dove è stato accolto da Ancelotti e dalla sua nuova squadra. Oggi farà il suo primo allenamento. Kalidouin Coppa d’Africa KK èimpegnato nella Coppa d’Africa: questa sera giocherà la semifinale contro la Tunisia. Se la nazionale senegalese passerà il turno dovrà andare a giocarsi la finale il 19 luglio, in caso contrario dovrà comunque aspettare il 17 per la finale per il terzo posto. Dunque, in ogni caso, prima di undi, per le vacanze di, la coppia non potrà riunirsi. La montagna invalicabile I tifosi sono ansiosi di“la ...

